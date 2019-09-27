"HITO/Karjamaa" будет защищать честь Ида-Вирумаа в более сильной лиге

Весной команда "HITO/Karjamaa" вышла в финал второй лиги, что позволило ей в начинающемся сезоне играть с более сильными соперниками в первой лиге.

"HITO/Karjamaa", вышедший весной в финал второй баскетбольной лиги Эстонии и обеспечивший себе место в более сильной компании, на следующей неделе начинает новый сезон в первой лиге, где ему предстоит встретиться с соперниками, руководят которыми такие легенды баскетбола, как Тийт Сокк, Рауно Пехка и Андрес Сыбер.