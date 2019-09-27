"HITO/Karjamaa" будет защищать честь Ида-Вирумаа в более сильной лиге

"HITO/Karjamaa", вышедший весной в финал второй баскетбольной лиги Эстонии и обеспечивший себе место в более сильной компании, на следующей неделе начинает новый сезон в первой лиге, где ему предстоит встретиться с соперниками, руководят которыми такие легенды баскетбола, как Тийт Сокк, Рауно Пехка и Андрес Сыбер.
В следующую пятницу ида-вируская представительская команда проведет первую выездную встречу с "Viimsi/Noto", а первая домашняя игра состоится у нее в Йыхвиском спортхолле 11 октября с "Tartu Ülikool/SK Kuremaa". Неделей позже в Йыхви приедет "Tallinna Kalev/Cramo I".