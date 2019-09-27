Пт, 27.09.2019
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"HITO/Karjamaa" будет защищать честь Ида-Вирумаа в более сильной лиге

Весной команда "HITO/Karjamaa" вышла в финал второй лиги, что позволило ей в начинающемся сезоне играть с более сильными соперниками в первой лиге.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"HITO/Karjamaa", вышедший весной в финал второй баскетбольной лиги Эстонии и обеспечивший себе место в более сильной компании, на следующей неделе начинает новый сезон в первой лиге, где ему предстоит встретиться с соперниками, руководят которыми такие легенды баскетбола, как Тийт Сокк, Рауно Пехка и Андрес Сыбер.

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В следующую пятницу ида-вируская представительская команда проведет первую выездную встречу с "Viimsi/Noto", а первая домашняя игра состоится у нее в Йыхвиском спортхолле 11 октября с "Tartu Ülikool/SK Kuremaa". Неделей позже в Йыхви приедет "Tallinna Kalev/Cramo I".

Большого напряжения нет

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