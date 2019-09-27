ВИДЕО: В Кохтла-Ярвеской гимназии в "Ночь ученых" выступил бенд канализационных труб

Директор гимназии Хендрик Агур купил эти трубы в тот же день в магазине стройматериалов и распилил их на отрезки разной длины. "Они, в принципе, как органные трубы", - объяснил он коллективу школы и собравшимся гостям.

Он добавил, что через эти трубы можно пропускать что угодно: нечистоты, воду, но на них можно сыграть и вполне неплохую музыку.

Под управлением завуча и руководителя по развитию гимназии, учительницы музыки Лилиан Рейнметс группа, состоявшая из учащихся и учителей, исполнила музыкальную композицию на канализационных трубах. Сам Агур играл на ксилофоне.

Первая "Ночь ученых" в заработавшей этой осенью Кохтла-Ярвеской гимназии прошла под темой "Ощущения". Помимо демонстрации звуковых волн в мастерских провели опыты с маршмеллоу в вакууме, чувствами и эмоциями людей, а также c листом Мёбиуса. Гости ознакомились с роботами и астрономией.