Сб, 28.09.2019
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ВИДЕО: В Кохтла-Ярвеской гимназии в "Ночь ученых" выступил бенд канализационных труб

Хендрик Агур "настраивает" канализационные трубы перед выступлением.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

В четверг вечером на фестивале "Ночь ученых" в Кохтла-Ярвеской гимназии бенд учащихся и учителей сыграл музыкальную композицию на канализационных трубах.

Директор гимназии Хендрик Агур купил эти трубы в тот же день в магазине стройматериалов и распилил их на отрезки разной длины. "Они, в принципе, как органные трубы", - объяснил он коллективу школы и собравшимся гостям.

Он добавил, что через эти трубы можно пропускать что угодно: нечистоты, воду, но на них можно сыграть и вполне неплохую музыку.

Под управлением завуча и руководителя по развитию гимназии, учительницы музыки Лилиан Рейнметс группа, состоявшая из учащихся и учителей, исполнила музыкальную композицию на канализационных трубах. Сам Агур играл на ксилофоне.

Первая "Ночь ученых" в заработавшей этой осенью Кохтла-Ярвеской гимназии прошла под темой "Ощущения". Помимо демонстрации звуковых волн в мастерских провели опыты с маршмеллоу в вакууме, чувствами и эмоциями людей, а также c листом Мёбиуса. Гости ознакомились с роботами и астрономией.

В пятницу мероприятия "Ночи ученых" в Кохтла-Ярве пройдут с 18.00 в Вирумааском колледже ТТУ.

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