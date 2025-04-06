Кохтла-Ярве объявил конкурс «Большая семья года города Кохтла-Ярве»

На почетное звание ожидаются претенденты-семьи, в которых растут как минимум трое детей, которые являются успешными жителями города, которые наряду с участием в семейной жизни вносят или вносили активный вклад в развитие общественной жизни города.

Ожидается, что кандидата отличают особые достижения прошлого года, оставившие позитивный флер как в семье, так и в городе. Семья обеспечивает себя сама, все члены семьи проявляют активность, трудолюбие и являются примером для других. Семья, претендующая на это звание, должна быть прописана в городе Кохтла-Ярве и фактически в нем проживать.

Предложения на присуждение титула могут вносить как физические, так и юридические лица города Кохтла-Ярве.