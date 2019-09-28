Быстрого решения кивиылиской проблемы сажи не существует

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На состоявшемся в четверг заседании Люганузеского волостного собрания договорились, что уже в ноябре "Kiviõli Keemiatööstus" представит программу мероприятий по уменьшению выбросов, которую требует от них также Департамент окружающей среды. Волость хочет, чтобы решение проблемы нашли в течение 2020 года. Химпредприятие отмечает, что быстрее они это сделать не смогут, ведь все действия требуют времени и денег, и решения за один день они обещать не могут.