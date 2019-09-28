Сб, 28.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Быстрого решения кивиылиской проблемы сажи не существует

Внезапные выбросы при запуске оборудования твердого теплоносителя на "Kiviõli Keemiatööstus" вызывают ужас и недовольство местных жителей. Однако быстрого решения проблемы не существует.

ФОТО: Põhjarannik

В ноябре "Kiviõli Keemiatööstus" представит программу деятельности, в которой будут указаны сроки выполнения всех действий, которые могли бы уменьшить выбросы сажи, связанные с холодным запуском.

ДОСТУПНО ДЛЯ

На состоявшемся в четверг заседании Люганузеского волостного собрания договорились, что уже в ноябре "Kiviõli Keemiatööstus" представит программу мероприятий по уменьшению выбросов, которую требует от них также Департамент окружающей среды. Волость хочет, чтобы решение проблемы нашли в течение 2020 года. Химпредприятие отмечает, что быстрее они это сделать не смогут, ведь все действия требуют времени и денег, и решения за один день они обещать не могут. 

Станут замерять на самой трубе 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ