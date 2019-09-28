ПЕРЕДОВИЦА: Кохтла-Ярве - перед трудным выбором

Вопрос планируемого в Ахтме завода сланцевого масла остается на повестке дня уже около года, однако четкой точки зрения у самоуправления нет. Очевидно, свою роль сыграло тут и то, что главные местные принимающие решения из Центристской партии не знают, как поступить.

С одной стороны, все вроде бы по закону и отказывать в инициировании планировки повода нет. Однако, с другой стороны, есть противостояние жителей, в подтверждение которого собраны тысячи подписей. Одни говорят, что народная точка зрения основана на эмоциях, не имеющих ценности в качестве аргумента. Но это не совсем так. Мы ведь видели на примере провала проекта целлюлозного завода в Тарту, что там эмоции служили аргументом даже у уважаемых ученых и профессоров. И, как честно признается в сегодняшнем "Северном побережье" председатель бюджетно-хозяйственной комиссии горсобрания Виктория Цвентарная, она волнуется о голосах своих избирателей. Что совершенно понятно, ведь избиратель имеет оправданные ожидания, что выбранный им депутат будет отстаивать его интересы.

Если в споре задействуют также юридические аргументы, то горсобрание будет чувствовать себя в безопасности, даже если история дойдет, например, до суда. Горсобрание - это коллективный орган, и ответственность в случае возникновения противоречия с законом тоже будет коллективной, то есть никакой. Депутат вправе голосовать так, как считает нужным, и если суд даже отменит решение, то всегда можно принять новое, не сильно отличающееся от предыдущего. В этом смысле в эстонском правовом пространстве вообще трудно предписать что-то собраниям самоуправлений. Другое дело, что у кое-кого из депутатов может остаться в душе чувство вины, что, с одной стороны, он голосовал по воле избирателей, но, с другой стороны, против новых рабочих мест и налоговых поступлений.