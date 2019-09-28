Увольняющегося нарвского чиновника выдвигают в почетные граждане

Как уже рассказывало "Северное побережье", городской секретарь Нарвы Антс Лийметс является самым опытным нарвским городским чиновником с 26-летним стажем и он уходит в отставку с ноября 2019 года. Лийметс в последние пару лет испытывает административное и политическое давление в горуправе и горсобрании, усилилась критика его работы, что в определенной степени и подвигло его подать заявление об уходе.

Глава оппозиционной фракции в горсобрании "Наша Нарва" Катри Райк 26 сентября выступила с заявлением перед депутатским корпусом о выдвижении Лийметса в почетные граждане города. Она пояснила, что пока написан короткий текст представления кандидата, но потом будет подготовлено основательное обоснование.

Райк отметила, что сразу после ее выступления о выдвижении Лийметса многие из коллег-депутатов были готовы также подписаться под предложением. Однако председательствующая на заседании Ирина Янович прекратила этот процесс, сказав, что кандидатуру прежде надо сообща обсудить. "Нельзя сказать, что депутаты свободны", - с неудовольствием отметила Райк, как членам горсобрания не дали поставить подписи.

- Как правило, когда человек отработал четверть века, его как-нибудь благодарят. Насколько я знаю, Лийметс уйдет с должности с 1 ноября и его не планируют отблагодарить финансово. Я считаю, что он всячески заслуживает титула почетного гражданина города, как долговременный директор городской канцелярии, как руководитель всевозможных избирательных комиссий на всех возможных выборах, а еще он долго руководил Нарвским эстонским обществом и действительно стоял за эстонское общество и переживал за него, - прокомментировала Райк "Северному побережью".

Согласно действующему Уставу о почетных гражданах города Нарва, кандидата на это звание могут представлять горуправа, горсобрание или общественные организации и объединения. Звание присваивается, если кандидатуру поддержит по крайней мере половина членов Нарвского горсобрания.

По тому же уставу, горсобрание вправе назначить почетному горожанину пожизненно ежемесячный денежный подарок в размере 5 процентов от оклада действующего мэра, на сегодня это будет 200 евро. Насколько известно, нескольким из ныне живущих почетных нарвитян такая премия из горбюджета платится.

Памятен прецедент, когда в 2012-м Нарвское горсобрание проголосовало большинством против и тем самым не удовлетворило ходатайство представителей общественности о присвоении звания почетного гражданина посмертно Юрию Мишину - лидеру союза российских граждан, погибшему в автокатастрофе незадолго до того.