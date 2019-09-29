Анвар Самост: "Вы бы приняли деньги, которые вам не принадлежат?"

Недавно в Украине выбрали новый парламент. Большая часть народных депутатов сменилась, поскольку избиратели пожелали перемен и избавления от истощавшей страну десятилетиями коррупции. Несколько недель назад один мой знакомый побывал в Украине и встречался там с некоторыми важными людьми. Я спросил, каковы его впечатления - идут ли там дела на лад? Неожиданно он сказал, что настроен, скорее, пессимистично.

На этих встречах мой знакомый услышал, что украинские олигархи и прочие деятели, живущие за счет широко распространившейся там политической коррупции, за немногие недели успели сделать предложения новым членам Рады. Попросту говоря, они выглядят так: миллион долларов сразу, а в дальнейшем будешь получать по сто тысяч долларов в месяц. Ответные услуги поначалу оказывать не нужно.

Знающие украинские условия люди считают маловероятным, что многие из парламентских новичков, имеющих разный политический фон, сумеют отказаться от заманчивого предложения. И, несмотря на почти совершенно новый состав Рады, все там может пойти по-старому.

Почему же следует ждать самого плохого от людей, имеющих большей частью безупречное прошлое?

Рассмотрим недавний пример из собственного культурно-ценностного пространства. Руководитель здешнего филиала одного крупного финского предприятия ушел с работы, но, очевидно, из-за ошибки в бухгалтерской автоматике фирма продолжала платить ему зарплату - из года в год. Правда, не по сто тысяч в месяц, а почти в десять раз меньше, но все равно очень немалые деньги.

Репутация этого человека, о котором написали эстонские и финские газеты, безупречна. Тем не менее он не сообщил бывшему работодателю, что произошла какая-то накладка. (Дело находится в суде, и мы пока не знаем, чем оно закончится, поэтому и не называем тут ни одного имени/названия.)

Тут каждый мог бы спросить себя, а как он поступил бы в подобной ситуации. Вы бы решительно вернули деньги? Честный ответ таков, что никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, какой выбор сделал бы на самом деле. Человек слаб и его истинная сущность проявляется только во встрече с реальным испытанием.

Если вы не верите, то приведу пример помельче. Нам известны пришедшие в политику люди, в своей, так сказать, прежней жизни очень критически оценивавшие использование компенсаций расходов для членов Рийгикогу. К сожалению, критическая позиция часто смещалась в собственную пользу уже в первый-второй месяц членства в Рийгикогу. Я не читаю мораль, ведь сам перед таким выбором не стоял. Надеюсь на лучшее, но действительно не знаю - и если вы честные, то допустите такое же.