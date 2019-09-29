ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Антс Лийметс

Работавший в Нарве на этом посту с 1993 года Лийметс повидал в приграничном городе всевозможные политические игры и был свидетелем происходивших в нарвском самоуправлении уголовных расследований. Его ненавидели и боялись. Будучи членом Партии реформ, он мог особенно бесить тех, кто под маркой Центристской партии годами командовал в Нарве. Однако никому он не был по зубам, ведь в качестве чиновника Лийметс - педант, дотошно следующий букве закона, поэтому снять его было бы трудно.

Вот и теперь, когда уход Лийметса связывают с атакой на него одного из депутатов - Алексея Мяги (по его утверждению, работа участков на парламентских выборах была организована плохо, а установленные в горуправлении видеокамеры Лийметс использовал для незаконной слежки), Лийметс сохраняет спокойствие, называя причиной своего ухода и вовсе то, что он не получил отпуска осенью, на что у него были особые семейные и личные поводы.