Тандемная учеба - это звучит сложно, но само по себе это занятие не трудное и не нудное. Наоборот.

В Кохтла-Ярве на тандемную учебу собираются вечерами по вторникам и местом встречи является хостел Вирумааского колледжа.

Языки наоборот

Проводящая учебу Кристи Марков объясняет, что в следующие полтора часа языки использоваться будут наоборот: эстонцы говорят на русском, русские - на эстонском. "Чтобы общение проходило легко, мы перешли на "ты", кроме того, все могут исправлять ошибки", - знакомит она с правилами игры и раздает первое задание, которое должно подтолкнуть к общению.

За утверждениями типа "ест по ночам" или "слушает heavy metal" надо написать чье-то имя. Чье именно, выяснится, если сформулировать вопрос и задавать его одному соученику за другим. Русские спрашивают на эстонском - и наоборот.

Например, в ходе блицинтервью выясняется, что руководитель профсоюза химиков, в составе которого свыше 600 человек, Юлия Леонтьева по ночам ходит к холодильнику. Днем она пробует разговаривать на эстонском языке.

- Каждый день понемногу, - подтверждает она. - Эстонский язык очень красивый, и я хочу красиво говорить на красивом языке.

На работе у нее есть, конечно, коллеги-эстонцы, но там, по словам Леонтьевой, просто нет времени на разговоры. Вот и приходится отшлифовывать свой эстонский в свободное время - либо в языковом кафе, либо в тандемной учебе. На следующей неделе Ида-Вирумаа посетят несколько министров - будет ли профсоюзный босс общаться с ними на эстонском языке? "Нет, пусть они практикуются в Ида-Вирумаа в русском языке!"

Помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт хоть и живет в Ида-Вирумаа, но в русском языке практикуется на уроках тандемной учебы.

Можно бы использовать в школах

- Меня очень заинтересовало, как происходит тандемная учеба и каково это - быть учеником в этом процессе. Поскольку я время от времени провожу языковые кафе, то интересно было посмотреть, как два языка переплетают на одном занятии. Значительной дополнительной ценностью является возможность улучшить свое слабое знание русского языка.

Эйерт находит, что тандемная учеба - интересный метод изучения языка и такой подход смело можно бы использовать также в наших школах, объединяя таким образом учащихся школ с эстонским и русским языком обучения.

Если Керда Эйерт не в первый раз пришла на тандемную учебу, то Лийз Вольт и Меэри Мехиде во вторник оказались тут впервые. "Меэри показала объявление, вместе не так страшно было прийти, - говорит Лийз Вольт. - Я учила русский язык в школе, но чувствую себя так неуверенно. Тандемная учеба интересна в том смысле, что можно общаться на другом языке и справиться со страхом".

Меэри Мехиде тоже надеется в свободной атмосфере преодолеть барьер в общении. "Мне русский язык нужен по работе. В любом случае такая учеба добавляет уверенности в себе", - говорит молодая женщина, занимающаяся в Тойласком волостном управлении социальной работой.

Письма в тандемной учебе - минимум. Главное - это разговаривать, разговаривать и разговаривать. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Лийз Вольт работает в банке, но вообще-то может обойтись на трудовом посту и без русского языка.

- Поскольку я с клиентами не соприкасаюсь, то непосредственно на работе мне русский язык не нужен. Но для повседневного общения знание русского языка пригодилось бы, хотя я до сих пор справлялась и без него. Просто самой хотелось бы иногда ответить на русском языке, когда мне что-то говорят. Сейчас просто не отваживаюсь.

Елена Степанова на эстонском говорить не боится, но практики желает и она.

Дает хорошее настроение

- Я учила эстонский всю свою сознательную жизнь. Сначала в школе, хотя в советское время эстонского языка было очень мало. Затем - когда дети пошли в класс языкового погружения и родители имели возможность в рамках проекта девять месяцев учить эстонский язык. Я ходила также в языковое кафе и теперь вот на тандемную учебу. Она дает хорошее настроение. Позитивная атмосфера очень важна ведь, тогда возникает желание говорить и понимать.

Елена Степанова работала юристом, но из-за недостаточного знания эстонского языка эта карьера прервалась.

- Потом я долго сидела дома, ведь сначала ухода требовали близнецы, а потом больная мать. Теперь я свободна и изучаю при поддержке кассы по безработице новую специальность, - рассказывает женщина, перешедшая в Ида-Вирумааском центре профобразования на второй курс специальности портного легкой одежды.

- Выбирала профессию по тому, что можно изучать вблизи и дома и что может мне подойти. Я довольна сделанным выбором, - подтверждает Степанова, пришедшая на урок языка в красивой собственноручно сшитой блузке.

Анна Борисова работает в Кохтла-Ярвеском детском приюте и в свое время начала изучать эстонский язык по желанию работодателя. На сегодня пожелание работодателя стало и ее собственным желанием.

- Я и сама хочу понимать и говорить на эстонском. Я ходила на курсы и в языковое кафе, но здесь мне нравится больше всего, ведь есть также эстонцы, с кем общаться. В языковом кафе все участники были русскими.

В идеале общение при тандемной учебе должно происходить в парах, то есть в тандеме. Пока что эстонцев в Кохтла-Ярве для этого не набралось, и на первых занятиях в сентябре приходилось формировать, скорее, трио или даже еще большие группы. То есть носителей госязыка тут очень ждут.