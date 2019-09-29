Всегда преисполненная энергии и нескончаемого упорства Хелен Сильдна рассказывает "Северному побережью" о том, что подстегивает в ней уровень адреналина и побуждает действовать. В свете недавно завершившегося фестиваля "Station Narva" Хелен говорит о том, какова сила культуры и как позитивный дух сотрудничества делает общество лучше и умнее.

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- После двух фестивалей "Station Narva" и марафона составления заявки Нарвы на конкурс культурной столицы при беседе с тобой возникает ощущение, будто говорю уже практически с идавирусцем.

- Я замечаю, что работающие в Ида-Вирумаа неместные словно бы пытаются найти этому оправдание. Некоторые указывают на свои корни или на то, как их личная история связана с уездом, или считают нужным упомянуть в оправдание своей деятельности то, сколько лет они работают в Ида-Вирумаа.