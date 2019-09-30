Новость об избрании деревни Аа столицей кроссвордов попала в "New York Times"

В воскресенье, 29 сентября, "New York Times" опубликовала статью "How the Tiny Village of Aa Became Estonia"s New ‘National Capital." Sort of" ("Как крошечная деревня Аа стала новой "столицей" Эстонии. Вроде того").

Юмористическая статья колумниста раздела кроссвордов Деб Амлен рассказывает о том, что эстонский журнал кроссвордов "Nuti" этим летом попросил своих читателей проголосовать за новую столицу, но не стоит беспокоиться - это не был кроссвордный госпереворот. В опросе значились десять эстонских населенных пунктов с короткими названиями, которые часто встречаются в кроссвордах. Автором идеи был редактор журнала "Nuti" Каарел Силмато.

Расположенная в северной Эстонии маленькая деревня Аа, по сообщению главного редактора "Nuti" Тармо Тууле, набрала 162 голоса, в опросе приняло участие в общем 517 читателей.

Новость содержит также комментарий редактора кроссвордов "New York Times" Уилла Шортца, который отмечает, что в каждой стране у кроссвордов свои особенности. "В отличие от нас, в эстонских кроссвордах возможны ответы из двух букв", - сказал он.

"New York Times" поздравляет деревню Аа как новую "столицу" Эстонии и надеется, что мир возьмет штурмом "ваши турбюро".