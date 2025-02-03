СВОДКА ЗА ВЫХОДНЫЕ Спасатели достали людей из лифта в Силламяэ и потушили автобус в Нарве

Загорелся мусор

Днем 1 февраля спасателям сообщили о запахе дыма в подъезде многоквартирного дома на улице Раху в Нарве. Также сработал дымовой извещатель, установленный на последнем этаже. На месте происшествия выяснилось, что в мусоропроводе горел мусорный контейнер, а также имело место открытое пламя. Пожар был потушен, а лестничная клетка проветрена. В ближайшее время спасатели проведут в здании консультирование квартирных товариществ.

Вечером того же дня спасатели выехали на вызов о возгорании возле здания школы на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве. Виновниками тревоги оказались дети, которые жгли бумагу, но к моменту прибытия спасателей они уже убежали. Спасатели потушили горящую кучу бумаги снегом.

Автобус задымился на ходу

Вечером 2 февраля Центр тревоги поступило сообщение о том, что возле Петровской площади на улице А.Пушкина в Нарве задымился городской автобус. Люди вышли из автобуса, из моторного отсека шел густой дым. Оказалось, что, вероятно, масло вытекло из моторного отсека на глушитель. Спасатели охладили моторный отсек водой. Никто не пострадал.

Сгорел автомобиль

В ночь на 3 января спасателям сообщили о горящем автомобиле на Пыхья Аллее в Кохтла-Ярве. Спасатели потушили пожар к 1:52 ночи. Припаркованный рядом автомобиль также пострадал от пожара. Полиция продолжает расследовать инцидент.