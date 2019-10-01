Йыхвиская Михайловская ярмарка дожила до первого юбилея

ДОСТУПНО ДЛЯ

Ярмарочная традиция Йыхви, как приходского центра и места пересечения важных шоссейных дорог, наверняка уходит в глубь веков. Михайлов день является также днем святого, в честь которого названа местная церковь, да и в народном календаре столь важный для земледельцев день издавна считался праздником. Так что для Общества Йыхвиского музея сохранение такой традиции является серьезным вызовом.