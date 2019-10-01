Вт, 1.10.2019
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Йыхвиская Михайловская ярмарка дожила до первого юбилея

Жаль, что газета не в состоянии передавать запахи: ароматы колбасных прилавков были очень аппетитными.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу в Йыхви состоялась традиционная Михайловская ярмарка - вот уже десятая по счету, так что имел место маленький юбилей.

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Ярмарочная традиция Йыхви, как приходского центра и места пересечения важных шоссейных дорог, наверняка уходит в глубь веков. Михайлов день является также днем святого, в честь которого названа местная церковь, да и в народном календаре столь важный для земледельцев день издавна считался праздником. Так что для Общества Йыхвиского музея сохранение такой традиции является серьезным вызовом.

Торговля саженцами всегда является одной из составляющих Михайловской ярмарки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

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