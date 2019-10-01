Вт, 1.10.2019
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На праздновании Дня Алутагузе объявили нынешних звезд ида-вируского образования

Директор Ярвеской основной школы Кохтла-Ярве Анне Эндъярв удостоена титула лучшего руководителя учебного заведения года.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На мероприятиях Дня Алутагузе, проводившегося в пятый раз, чествовали лучших в этом году ида-вируских учителей и деятелей образования. Лучшим учителем гимназии выбрали Кристелле Каармаа из Йыхвиской гимназии.

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Кристелле Каармаа отметила, что мероприятие награждения было организовано интересно и с размахом. "Я чувствовала себя будто на церемонии вручения "Оскара", - призналась она, находя, что празднование самого Дня Алутагузе осталось даже несколько в тени. - Несмотря на это, два данных мероприятия можно будет и впредь проводить совместно. О Дне Алутагузе стоит говорить также на таком мероприятии".

В Йыхви пройдет республиканская гала-церемония

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