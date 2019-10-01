Нарвский Дом эстонского языка перебрался в собственное здание

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Нарвский Дом эстонского языка, правда, начал свою деятельность уже осенью прошлого года и в течение целого учебного года под его эгидой проходили как разные мероприятия, так и языковые курсы, но для их проведения до сих пор приходилось искать помещения по всему городу.