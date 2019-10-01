Вт, 1.10.2019
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Нарвский Дом эстонского языка перебрался в собственное здание

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар радуется, что исполнилась их мечта о своем доме. Одним из соседей главной конторы Фонда интеграции и Дома эстонского языка по старому заводскому зданию, расположенному на Линда, 2, является "Свободная сцена", открывшая свои двери в конце прошлого года.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сегодня в Нарве открываются новая главная контора Фонда интеграции и приступающий к работе в ней Дом эстонского языка. "Очень надеюсь, что он станет приятным "жилищем" эстонского языка, куда люди захотят приходить", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Нарвский Дом эстонского языка, правда, начал свою деятельность уже осенью прошлого года и в течение целого учебного года под его эгидой проходили как разные мероприятия, так и языковые курсы, но для их проведения до сих пор приходилось искать помещения по всему городу.

Движутся в сторону многообразия 

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