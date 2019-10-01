Нарвский Дом эстонского языка перебрался в собственное здание

Сегодня в Нарве открываются новая главная контора Фонда интеграции и приступающий к работе в ней Дом эстонского языка. "Очень надеюсь, что он станет приятным "жилищем" эстонского языка, куда люди захотят приходить", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.
Нарвский Дом эстонского языка, правда, начал свою деятельность уже осенью прошлого года и в течение целого учебного года под его эгидой проходили как разные мероприятия, так и языковые курсы, но для их проведения до сих пор приходилось искать помещения по всему городу.