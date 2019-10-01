Йыхвиская волостная управа собирается демонтировать игровую площадку в центре города

Йыхвиское волостное управление намерено демонтировать популярную игровую площадку, расположенную в центре города, поскольку до сих пор не договорилось с собственником земли по вопросу землепользования.
Собственник участка площадью около 5800 квадратных метров член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло сообщил волостной управе еще весной, что 12 августа заканчивается договор на бесплатное пользование землей под игровой площадкой, который действовал десять лет. Вилло предложил волости выкупить участок полностью или начать платить за аренду территории под игровой площадкой.