Йыхвиская волостная управа собирается демонтировать игровую площадку в центре города

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Собственник участка площадью около 5800 квадратных метров член правления ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло сообщил волостной управе еще весной, что 12 августа заканчивается договор на бесплатное пользование землей под игровой площадкой, который действовал десять лет. Вилло предложил волости выкупить участок полностью или начать платить за аренду территории под игровой площадкой.

Вопрос обсуждало как волостное управление, так и комиссии волостного собрания, однако и на заседании волостного собрания в конце июля к решению не пришли. Если весной Вилло хотел получить за участок 180000 евро, то в августе он сказал "Северному побережью", что сделал волостной управе последнее предложение - 125000 евро - и больше о снижении цены торговаться не намерен.