Санкт-Петербург и Ленинградская область с этого дня стали доступнее

С 1 октября 2019 года граждане 53 стран, включая все государства Евросоюза, могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по бесплатной электронной визе. Виза запрашивается через специальный веб-сайт МИД РФ, решение доставляется по электронной почте.

Новшество позволяет исключить из бюджета турпоездки трату на визовый сбор - свыше 60 евро на человека, а также отменяет необходимость ходить в российское консульство, визовый центр или сотрудничающую с ними турфирму.

Аналогичные условия минувшим летом Россия начала применять к посещению Калининградской области РФ и ее Дальнего Востока, но конкретно в дальневосточном случае на граждан стран Евросоюза электронные возможности не распространяются.

Введение бесплатной электронной визы в Петербург и Ленинградскую область наверняка усилит интерес граждан Эстонии к этому направлению. Однако о невозможности нарастить объемы автобусных перевозок уже заявила компания "Lux Express", оперирующая трансграничными пассажирскими линиями.

По словам члена правления Райта Реммеля, и прежде на автобусах "Lux Express" в Россию ездили по 40 тысяч в год уникальных пассажиров-граждан Эстонии. Заполняемость автобусов на петербургском направлении за девять месяцев 2019 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на линии Таллинн - Петербург на 8 процентов, Тарту - Петербург - на 15 процентов.

- Для пересечений границы на автобусах, конечно, есть так называемый зеленый коридор, но он уже очень загружен, - отмечает Райт Реммель. - Поэтому к существующим линейным рейсам невозможно больше ничего добавить в какое-нибудь подходящее время. Если мы захотим отправить дополнительно, тогда учреждения как с эстонской, так и с российской стороны скажут нам, что время на границе занято.

Реммель подчеркнул, что пограничники хорошо делают свою работу, но препятствием являются недостаток инфраструктуры и узкий мост через реку Нарва.

На южных погранпунктах Койдула и Лухамаа таких проблем нет, но также там и не проходят регулярные автобусные маршруты к Санкт-Петербургу. Кроме того, на юге Эстония граничит с Псковской областью РФ, на посещение которой система бесплатных электронных виз не распространена.

- На финско-российской границе возможность быстрого пересечения тоже хорошая, а нарвско-ивангородский погранпункт с обоих берегов реки требует инвестиций, - отметил Реммель.