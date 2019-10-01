Санкт-Петербург и Ленинградская область с этого дня стали доступнее

Россия сделала важный шаг для расширения туристических и деловых связей с миром - распространила с сегодняшнего дня систему бесплатных электронных виз на посещение иностранцами города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В свете данного новшества есть основания ожидать усиления ажиотажа на погранпереходе Нарва - Ивангород, хотя это место на двух сопредельных берегах по-прежнему остается "узким бутылочным горлышком".
С 1 октября 2019 года граждане 53 стран, включая все государства Евросоюза, могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по бесплатной электронной визе. Виза запрашивается через специальный веб-сайт МИД РФ, решение доставляется по электронной почте.
Новшество позволяет исключить из бюджета турпоездки трату на визовый сбор - свыше 60 евро на человека, а также отменяет необходимость ходить в российское консульство, визовый центр или сотрудничающую с ними турфирму.
Аналогичные условия минувшим летом Россия начала применять к посещению Калининградской области РФ и ее Дальнего Востока, но конкретно в дальневосточном случае на граждан стран Евросоюза электронные возможности не распространяются.
Введение бесплатной электронной визы в Петербург и Ленинградскую область наверняка усилит интерес граждан Эстонии к этому направлению. Однако о невозможности нарастить объемы автобусных перевозок уже заявила компания "Lux Express", оперирующая трансграничными пассажирскими линиями.
По словам члена правления Райта Реммеля, и прежде на автобусах "Lux Express" в Россию ездили по 40 тысяч в год уникальных пассажиров-граждан Эстонии. Заполняемость автобусов на петербургском направлении за девять месяцев 2019 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на линии Таллинн - Петербург на 8 процентов, Тарту - Петербург - на 15 процентов.
- Для пересечений границы на автобусах, конечно, есть так называемый зеленый коридор, но он уже очень загружен, - отмечает Райт Реммель. - Поэтому к существующим линейным рейсам невозможно больше ничего добавить в какое-нибудь подходящее время. Если мы захотим отправить дополнительно, тогда учреждения как с эстонской, так и с российской стороны скажут нам, что время на границе занято.
Реммель подчеркнул, что пограничники хорошо делают свою работу, но препятствием являются недостаток инфраструктуры и узкий мост через реку Нарва.
На южных погранпунктах Койдула и Лухамаа таких проблем нет, но также там и не проходят регулярные автобусные маршруты к Санкт-Петербургу. Кроме того, на юге Эстония граничит с Псковской областью РФ, на посещение которой система бесплатных электронных виз не распространена.
- На финско-российской границе возможность быстрого пересечения тоже хорошая, а нарвско-ивангородский погранпункт с обоих берегов реки требует инвестиций, - отметил Реммель.
Руководитель бюро погранохраны в Идаской префектуре Индрек Пюви:
"Новая система э-виз не затрагивает пересечение границы, и проходить контроль документов все же надо. В случае, если новая система увеличит количество туристов, мы готовы к дополнительному потоку людей на нашем погранпункте. Нарва является крупнейшим пунктом пересечения границы в Эстонии, в Нарве границу пересекают более четырех миллионов раз в год. Количество пересечений границы обычно увеличивается в праздничные дни, и параллельно с ростом числа людей мы также ускоряем работу погранпункта.
Путешествующим на автомобилях мы рекомендуем заранее спланировать поездку и забронировать время для пересечения границы. Мы ценим хорошие партнерские отношения с поставщиками автобусных услуг и призываем их связаться с нами, если им необходимо увеличить число поездок из-за растущего числа туристов".
Естественно ожидаем рост числа поездок в Петербург семей с детьми и молодежи, для кого прежние визовые расходы были особенно чувствительны.
- Отдельный вопрос, произойдет рост сразу или в течение нескольких месяцев, - рассуждает Реммель. - Российская сторона надеется, что из-за электронных виз количество туристов вырастет на 40-50 процентов, но, например, в Калининградской области электронные визы ввели с июля - и там прогнозируют к концу года рост менее десяти процентов.
По оценке Реммеля, подавляющее большинство эстонцев после восстановления независимости в России не бывали. Препятствием тому служили как политические отношения между двумя странами, так и незнание теперешней жизни России, а также дорогие визы.
- Большинство понятий эстонцев о России исходят из медиаканалов и фильмов 1990-х годов, поэтому я советую теперь избавиться от предубеждений и съездить в Питер. Петербург - это мощный европейский красивый город с несколькими миллионами жителей, где имеются культура, архитектура и развлечения мирового уровня. Перед поездкой в Париж рекомендую всем побывать в Нуустаку и Петербурге, - заключил он.
Традиционные визы в Россию люди часто делают посредством турфирм, которые избавляют от хлопот и контактов с сотрудниками консульства или визового центра. Олеся Щукина, возглавляющая турфирму "Travel Silver Dream", сказала, что пока не знает, как пойдут их дела дальше и что поменяется в работе. "Обычные визы как раньше делали, так и сейчас делают".
- Электронные визы - это для поездок до Петербурга и Ленинградской области, а у людей интересы не только там, - напомнила Щукина. - Но мы не можем не переживать, это же понятно.
Тоже много лет занимающаяся турбизнесом Елена Вальме подтверждает, что особенно у пожилых людей, но не только у них наверняка останутся популярными многократные визы: один раз заплатил турфирме, получил визу в паспорт - и полгода или год пересекаешь границу сколько угодно. Поэтому Вальме не предвидит больших потерь у турфирм.
- Я рассказываю своим клиентам, что теперь есть бесплатная виза - можно оформить ее, но некоторым неудобно ждать четыре дня, когда они могут уже сегодня надумать сходить в Ивангород или съездить в Питер. А для пожилых еще затруднительно делать эту визу в интернете. Но несомненно проще будет школьникам и студентам, которые смогут легче ездить по такой визе в Питер в театры, участвовать в соревнованиях и так далее.
Вальме также высказала надежду, что те турфирмы, которые тратили много ресурсов на оформление виз для клиентов, теперь начнут "путь к реальному туризму".
- Конкуренция может стать более жесткой, и стоит заняться действительно организацией туров, делать какие-то новые предложения, - прокомментировала Вальме.
Особенности электронной визы
- Электронная виза выдается бесплатно.
- Заявление следует заполнить на сайте Консульского департамента МИД РФ не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в Россию.
- Срок выдачи электронной визы - не более 4 календарных дней с даты подачи заполненного заявления.
- Не требуется приглашений, бронирования гостиниц или других документов, подтверждающих цель поездки.
- Электронная виза является однократной и действует 30 календарных дней, начиная с даты выдачи. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе - до 8 суток. Сроки электронной визы продлению не подлежат.
- Электронные визы могут быть только следующих категорий: обыкновенная деловая, обыкновенная туристическая, обыкновенная гуманитарная (спортивные, культурные, научно-технические связи).
- Выезд из Российской Федерации иностранные граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен их въезд.
- Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по электронным визам, обязаны иметь при себе полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации на весь срок пребывания.
Источник: веб-сайт Консульского департамента МИД РФ