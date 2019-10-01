Сланцевый кризис нанес смертельный удар рыборазведению под Нарвой

Последнюю партию рыбы отгрузили с рыбного хутора "Joala Fish" примерно пару недель назад. На сегодня все работники сокращены, и бизнесмен Александр Могутов теперь уже один готовит территорию хутора и рыбоводческое хозяйство к сдаче арендодателю.

Арендодателем являются Нарвские электростанции, по соседству с которыми рыбоводческое хозяйство базировалось уже много десятилетий. Кажется, сейчас этой долгой истории наступил конец.

Хорошо работавшее на рыборазведении под боком у Эстонской сланцевой электростанции предприятие "Störfisch" ушло с нарвского рыбоводства в 2014 году из-за введенных против России торговых санкций, которые сделали невозможным экспорт туда осетра.

Затем электростанции сдали рыбоводческое хозяйство в аренду появившемуся в 2015 году новому предприятию "Joala Fish". Взявшийся за рыбное дело нарвитянин Александр Могутов является предпринимателем, вышедшим из тоже загнувшейся текстильной отрасли. В новом для себя бизнесе он сделал упор на выращивании радужной форели, хотя и сибирского осетра также оставил.

Живую рыбу продавали в основном на местном рынке. Клиентами были нарвские рестораны, спа-отели в Нарва-Йыэсуу, много частных покупателей.

- За эти четыре года мы достаточно хорошо поработали, - подводит Могутов итог.

По объему продукции ТОО "Joala Fish" было одним из крупных эстонских поставщиков живой рыбы: порядка 50-70 тонн в год. Прежде работавшее там предприятие "Störfisch" продавало в год до 90 тонн нарвского осетра, но настолько большой объем был возможен благодаря экспорту в Россию, прекратившемуся из-за санкций.

Козырем нарвского рыбного хутора во все годы существования было то, что там форель чувствовала себя прекрасно и в зимне-весенний период, когда в остальной Эстонии местная свежая рыба уже отсутствовала, а продавалась замороженная импортная. Зимнее выращивание было возможно благодаря теплой воде, поступающей с Эстонской электростанции "Eesti Energia".

- Электростанция теперь изменила свой режим, - с сожалением констатирует Александр Могутов. - Мы наблюдали в этом сезоне, когда была запущена новая Аувереская электростанция и остановлены старые энергоблоки, что изменился режим потока воды: теперь она течет медленно, что не подходит для форели, и температурный режим также изменился.

По рассказу Могутова, температура воды стала заметно ниже - и форель просто не вырастет до нужных размеров.

- Хорошо, у нас был еще осетр, и с ним мы хорошо пережили лето, но дальше условия будут неподходящие, - констатировал хозяин хутора.

Впрочем, теплая вода с электростанции всегда была не только козырем, но и фактором риска. Как объяснил Могутов, если выращенную зимой рыбу в течение весны не продать, то к лету она просто гибнет из-за того, что температура воды в канале поднимается выше природного уровня. "Это был самый большой риск".

Бизнес Могутова также ощутил государственное давление: ужесточились требования к использованию воды в пограничном водоеме, коим является теплый канал электростанции, связанный с основным руслом реки Нарва. "Появились совершенно сумасшедшие для нас требования отгородиться от мелкой рыбы, от птиц и зверей, чтобы в естественную среду от нашего хозяйства не попало ничего, что могло бы нанести вред соседям".

- Когда мне стали об этом всём рассказывать, я ответил: всё, успокойтесь, мы закрываемся, мне всего этого не надо, - и окончательное решение о сворачивании бизнеса Могутов принял примерно месяц назад. - Какое-то время я еще искал инвестора, но никто не согласился, потому что риск действительно большой: весной маленькую рыбу не продать, ведь ее у всех много, а крупная теперь здесь не вырастет.

Плюс ожидается еще одно новшество, как известно: на государственном уровне предстоит повышение налога на использование и загрязнение воды открытых водоемов при использовании кормов. "Мы используем корма, которые поедает рыба, а у рыбы есть какашки - эти какашки должны оцениться, и эта стоимость ляжет на рыбное хозяйство".