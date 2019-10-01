ПЕРЕДОВИЦА: Есть опасение, что это не последние плохие новости

Поскольку из-за подорожания квот на загрязнение резко уменьшилась потребность в сланце, а в связи с этим и поступление налогов за ресурсы в бюджеты местных самоуправлений, то Алутагузеское волостное собрание было вынуждено на прошлой неделе принять уже второй негативный бюджет. Доходы волости уменьшатся по сравнению с запланированными в начале года на миллион евро. В следующем году они могут сократиться еще на один миллион.

В сегодняшнем "Северном побережье" публикуется статья о том, как действовавшая по соседству с Нарвскими электростанциями рыбная ферма оказалась вынуждена свернуть деятельность, поскольку при уменьшившейся рабочей нагрузке электростанций вода в канале уже не имеет подходящей для разведения форели и осетра температуры.

Можно, конечно, подумать, что исчезновение миллиона из бюджета одной волости или закрытие одного маленького рыбоводческого хозяйства сами по себе не являются большими потерями на фоне великих целей улучшения климата на земном шаре. Однако настоящий анализ, какое влияние окажет на местное предпринимательство и самоуправления Ида-Вирумаа резкое уменьшение производства электроэнергии и сланцедобычи, до сих пор не сделан.