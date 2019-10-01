Заброшенные строения представляют опасность

В связи с уменьшением количества жителей, заброшенными становятся и строения, как жилые, так и подсобные (гаражи, сараи и пр.) Свой невеселый вклад в то, что люди не могут должным образом заботиться о собственном имуществе, вносят и проблемы социального характера. По данным Восточного спасательного центра, в Ида-Вирумаа более 400 заброшенных объектов. Многие из этих заброшенных строений вследствие действий людей превратились в неофициальные свалки мусора.

Заброшенные дома и гаражи стали для молодых людей любимыми местами проведения досуга: детям нравится лазать по развалинам, разбивать окна, ломать стены и поджигать находящийся внутри мусор из хулиганских побуждений или же с целью заснять на видео, как разгорается пожар и как происходит его тушение спасателями.

Помимо того, что заброшенные строения не красят общий вид города, они представляют опасность жизни и здоровью людей, а также окружающим зданиям.

В период с 1 января по 27 августа 2019 года в заброшенных зданиях произошло более пятидесяти пожаров, причиной которых стал поджог. Самые распространенные сценарии: собственник здания или строения бросил его, не выполнив предписанных требований по безопасности и не закрыв доступ в здание. Люди свозят сюда мусор в довольно приличных количествах, поскольку его утилизация законным путем затратна. Молодежь, которая проводит время в таких зданиях, поджигает находящийся там мусор и скрывается с места происшествия.

В Ида-Вирумаа нередки случаи, когда люди, ведущие асоциальный образ жизни, выбирают заброшенные здания своим местом жительства. В таком случае, поджог может унести и человеческую жизнь. Кроме того, пожары ослабляют конструкцию здания, что превращает строение в объект, представляющий опасность обвалов. И тогда это становится опасным для той же молодежи, которая играет там или проводит свое свободное время.

В конце концов, для полиции и спасателей такие искусственно созданные пожары выливаются в серьезные ресурсные затраты, тогда как в то же самое время может возникнуть ситуация, при которой в опасности находится человеческая жизнь, и быстрая помощь была бы более чем необходима в другом месте.

В Ида-Вирумаа нередки случаи, когда люди, ведущие асоциальный образ жизни, выбирают заброшенные здания своим местом жительства. В таком случае, поджог может унести и человеческую жизнь.

Задача местного самоуправления - организовать возможности сбора отходов и найти механизмы, позволяющие воздействовать на собственников заброшенных зданий для отчуждения неухоженного имущества и его сноса, если собственник не выполняет предписанное. К сожалению, более мягкие меры не действуют и не предупреждают происшествия. В отношении неиспользуемых зданий необходимо применять более жесткие механизмы регулирования ситуации.

Как хороший пример можем упомянуть город Силламяэ. В 2015 году в августе в Силламяэ произошла серия пожаров на улице Сытке, горели заброшенные здания. Причина пожаров - поджоги. Самоуправление отреагировало быстро и снесло все представляющие опасность дома. Благодаря этому проблема разрешилась и пожары заброшенных зданий в городе больше неактуальны.

У собственников неиспользуемых строений есть обязанность обеспечить препятствие доступа внутрь, то есть все окна-двери, подвалы должны быть заколочены или же доступ должен быть закрыт иными средствами (забор и пр.)

Это же требование касается и автомобилей и иного неиспользуемого имущества, в случае которого следует взвесить и возможность его утилизации.

У Спасательного департамента есть полномочия для предписаний, связанных с вышеописанной ситуацией. В ответственности Инспекции по окружающей среде - защита окружающей среды, это в большей степени связано с вывозом мусора в непредусмотренные для этого места.

Также важно, чтобы и жители вели себя ответственно: вывозили мусор только на официальную свалку и сообщали о несанкционированных свалках в заброшенных строениях.