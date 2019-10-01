Айвар Кокк: "Развитие ветроэнергетики не должно застопориться из-за отсутствия дополнительного радара и сотрудничества"

Как часто бывает в жизни, для придания стартового ускорения можно сперва сорвать плоды, висящие низко, а потом нацеливаться на те, что висят повыше. Например, поскольку строительство между крупными городами четырехполосных (бетонных) дорог для оживления экономики и повышения конкурентоспособности Эстонии - это неизбежно долгосрочный проект, нельзя оставлять без внимания те возможности, которыми можно воспользоваться сразу.

Переломные события последних месяцев и в особенности последних недель в т.н. тяжбе вокруг Айдуского ветропарка - как раз один из таких примеров, когда вместо того, чтобы быстро сорвать висящий низко плод, государство посредством разных ответственных лиц пытается выбить лестницу у предпринимателей из-под ног. Результат - еще одна палка в колесах эстонской экономики, как будто препятствий в виде приграничной торговли, строительства объектов инфраструктуры из импортных материалов, грядущей аптечной реформы и многого другого недостаточно.

Радар чиновника не всегда видит общую картину

Судебных тяжб, препятствующих развитию Айдуского ветропарка, больше одной, и, по сути, государство спорит с государством: с одной стороны - самоуправление, с другой - министерства. Это проблема не одного, пусть и большого, ветропарка. В Вирумаа их в общем четыре! Вопрос совсем не в том, симпатизирует ли кто-то лично тому или иному предпринимателю или есть ли где-то некий документ, который возможно трактовать двояко.

Основной вопрос заключается в том, нужны ли Эстонии существенный скачок в развитии (возобновляемой) энергетики, новые рабочие места и диверсификация энергетического портфеля. Ответ на этот вопрос уже не раз давался во всевозможных программах развития и стратегиях. Нужны! Несмотря на это, как на правовом, так и на ведомственном уровне вместо поиска решений мы наблюдаем известную по парламентской работе обструкцию, что не позволяет достичь этих целей.

Если привести в пример конкретно тяжбу вокруг Айду, то почему дело обстоит так: судебная тяжба, согласно постановлению Государственного суда, завершилась победой предпринимателей, но ведомства вместо признания ошибки и ликвидации последствий продлевают бесперспективную патовую ситуацию? Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в свете решения Госсуда пытается сделать утративший силу документ снова действительным, Департамент полиции и погранохраны (PPA) ищет способы продолжить техническое видеонаблюдение на стройплощадке в Айду, а Министерство юстиции увиливает от возмещения взысканных в суде расходов на юридическую помощь.

Хотя, по сути, борьбу против Айду возглавляют чиновники Министерства обороны, за затягивание патовой ситуации не менее ответственны PPA и TTJA, поскольку именно эти ведомства реально находятся на линии фронта.

Надежда на дополнительные радары есть

В эстонском обществе и так проходит несколько фронтовых линий - как региональных, так и ценностных, - но они не должны быть препятствием на пути развития эстонской жизни. Не существует Эстонии чиновников и Эстонии предпринимателей, есть наша общая Эстония. Целью нынешнего правительства было найти позитивные точки соприкосновения, и на практике это должно распространяться и на тормозящие развитие экономики патовые ситуации. У игнорирующих общую картину отдельных ответственных лиц не должно быть возможности огородиться в одной части супового котла и варить там бесконечно свой горький суп.

Министр обороны это четко понимает, и для успокоения предпринимателей можно сказать, что Министерство обороны взяло курс на сотрудничество и поиск решения. Отсутствие дополнительного радара или радаров не может быть препятствием для реализации других политических программ государства. Тем более что государство само уже много лет назад пообещало предпринимателям внести в свои системы мониторинга изменения, необходимые для развития ветропарков.

Помимо ценности, которая не создается в экономике Эстонии в процессе споров и затягивания, в этой проблематике есть и другой, еще легче поддающийся измерению аспект - денежный. Препятствование развитию Айдуского ветропарка вместо сотрудничества может обернуться для государства требованием о возмещении ущерба в размере более 100 миллионов евро. В то же время владельцы аптек предупреждают о требовании компенсации ущерба в размере 200-250 миллионов евро, если аптечная реформа в ее нынешнем виде провалится. Это не пустяки. В последние недели на переговорах по государственному бюджету на 2020 год каждый евро был на счету с целью улучшить благосостояние людей Эстонии.