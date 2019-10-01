Выставка забавных медвежат в библиотечной галерее

Мишки разных цветов и размеров "живут" в библиотеке уже три недели и очень привлекают читателей, причем не только маленьких, но и старшего возраста, потому что почти у каждого ребенка был или есть любимый мишка, с которым легко засыпалось, с которым радостно игралось...

Художник и учитель искусства в столичной гимназии "Арте" Хели Мянд много лет коллекционирует игрушки, чтобы дарить радость детям. Она хочет, чтобы подрастающее поколение видело и знало, какие игрушки были у их родителей и даже их бабушек и дедушек. Что-то ей дарят, что-то покупает сама, за годы собирательства у нее накопились тысячи экспонатов!

С частью ее огромной кукольной коллекции кохтлаярвесцы уже знакомы - выставка старинных игрушек была здесь весной. На этот раз выставочный зал занимают мишки. Разные - большие и маленькие, почти новые и старенькие, потрепанные, но кем-то когда-то любимые. Может, среди них есть и ваш теплый друг детства?

На выставке также много книг, которые специально подобрали библиотекари - из них можно узнать историю создания игрушечных медведей в разных странах. Проследить, как менялся образ мишек с течением времени и какие фирмы разных стран их изготавливали. Не обязательно спешить - можно оформить книги и взять их домой для чтения.