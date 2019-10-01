Книжное лето в Йыхвиской центральной библиотеке завершилось большим праздником

За летние месяцы в детском отделе взяли на дом в общей сложности более пяти тысяч книг. Наиболее усердные ребята за лето прочитали больше десяти библиотечных книг. "Нельзя сказать, что в наши дни дети не читают, просто изменилось то, где они это делают. Довольно много читают с компьютера и телефона, но измерять это сейчас не умеют", - сказала специалист Йыхвиской центральной библиотеки по работе с детьми Реэт Калдур.