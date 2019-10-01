Вт, 1.10.2019
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Книжное лето в Йыхвиской центральной библиотеке завершилось большим праздником

Ребята, которые провели лето за книжкой, на празднике получили благодарственные письма. С шутками, смехом, а также более серьезным настроением приехал в гости чемоданный театр Хейно Сельямаа.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Летом дети не только отдыхали, но и читали, и Йыхвиская центральная библиотека в субботу собрала ребят, которые летом ходили в библиотеку наиболее активно.

За летние месяцы в детском отделе взяли на дом в общей сложности более пяти тысяч книг. Наиболее усердные ребята за лето прочитали больше десяти библиотечных книг. "Нельзя сказать, что в наши дни дети не читают, просто изменилось то, где они это делают. Довольно много читают с компьютера и телефона, но измерять это сейчас не умеют", - сказала специалист Йыхвиской центральной библиотеки по работе с детьми Реэт Калдур.

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