Юный нарвитянин пробился в основную команду клуба высшей лиги Италии

Первые игровые минуты в Серии А, одной из сильнейших футбольных лиг Европы, юному ида-вирускому футболисту заработать пока не удалось, но он следил со скамьи запасных своей команды, как на поле в числе прочих играли такие звезды "Ювентуса", как Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт и другие. "Ювентус" благодаря голам Роналду и футбольного аса из Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича одержал победу со счетом 0:2.

Домашний клуб Тунева в шести турах набрал всего три очка и на данный момент занимает в Серии А предпоследнее, 19-е место.

Играющий на позиции атакующего полузащитника Георгий Тунев является воспитанником "Нарва-Транса". Он перешел в клуб высшей лиги Италии в марте прошлого года в возрасте 16 лет. В нынешнем сезоне он участвовал в двух из трех игр за команду "СПАЛ" U19 в молодежной лиге "Primavera 2" - в победных матчах с командами из Брешиа и Вероны.