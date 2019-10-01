Юный нарвитянин пробился в основную команду клуба высшей лиги Италии

18-летний нарвитянин Георгий Тунев в субботу впервые попал в основную команду своего клуба "СПАЛ" на матч высшей лиги Италии, в котором его нынешний клуб встретился с итальянским топ-клубом - "Ювентусом" из Турина.
Первые игровые минуты в Серии А, одной из сильнейших футбольных лиг Европы, юному ида-вирускому футболисту заработать пока не удалось, но он следил со скамьи запасных своей команды, как на поле в числе прочих играли такие звезды "Ювентуса", как Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт и другие. "Ювентус" благодаря голам Роналду и футбольного аса из Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича одержал победу со счетом 0:2.
Домашний клуб Тунева в шести турах набрал всего три очка и на данный момент занимает в Серии А предпоследнее, 19-е место.
Играющий на позиции атакующего полузащитника Георгий Тунев является воспитанником "Нарва-Транса". Он перешел в клуб высшей лиги Италии в марте прошлого года в возрасте 16 лет. В нынешнем сезоне он участвовал в двух из трех игр за команду "СПАЛ" U19 в молодежной лиге "Primavera 2" - в победных матчах с командами из Брешиа и Вероны.
До отъезда в Италию Тунев сыграл в эстонской лиге мастеров и кубковой серии в составе "Нарва-Транса" 27 матчей и забил один гол. Тунев является одним из основных игроков сборной Эстонии U19. Он участвовал в восьми играх сборной в этом возрастном классе. В марте этого года Тунев забил решающий гол в матче со сверстниками из Швейцарии, который Эстония выиграла со счетом 1:0.