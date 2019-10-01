Новая алутагузеская баскетбольная команда начала сезон с победы

Новая команда "Alutaguse KK", образованная более опытными игроками, которые выступали в прошлом сезоне во второй лиге чемпионата Эстонии по баскетболу за команду Баскетбольной школы Рейнара Халлика, начала новый сезон с победы со счетом 93:89 над Раплаской баскетбольной школой.
К перерыву ийзакуская команда проигрывала 47:52, однако во втором тайме сумела выйти вперед и довела равносильную игру до победы.
Самым результативным игроком команды был 18-летний Оливер Виллерс, который набрал 32 очка и отдал три результативных передачи. Юлар Сала записал на свой счет 24 очка и 11 подборов. Маркус Лаанеметс набрал 16 очков.
Также выступающая во второй лиге команда Ийзакуской гимназии/Баскетбольной школы Рейнара Халлика, состоящая из 16-18-летних воспитанников Ийзакуской баскетбольной академии, в первом матче на выезде со счетом 71:91 уступила баскетбольной школе Тартуского университета. Ийзакуская молодежь вела игру на равных 34 минуты, однако затем соперник решительно вырвался вперед.