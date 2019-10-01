Новая алутагузеская баскетбольная команда начала сезон с победы

Игравший в прошлом сезоне за Баскетбольную школу Рейнара Халлика 18-летний Оливер Виллерс в начавшемся сезоне входит в ряды "Alutaguse KK" и в победной первой игре стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 32 очка.

Новая команда "Alutaguse KK", образованная более опытными игроками, которые выступали в прошлом сезоне во второй лиге чемпионата Эстонии по баскетболу за команду Баскетбольной школы Рейнара Халлика, начала новый сезон с победы со счетом 93:89 над Раплаской баскетбольной школой.