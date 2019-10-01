Мотогонщики вернулись из Латвии с командным третьим местом

Лучшими среди наших были Рихо Кеэрме, завоевавший второе место в классе эндуро, и Танель Раук, ставший третьим в классе E2. "Трасса была невероятно трудной, поскольку включала в себя трассу, где раньше проводились соревнования по эндуро. Это означало крутые подъемы и спуски, от которых у многих затряслись поджилки", - рассказал Рихо Кеэрме.

Стоило одному застрять, как за ним сразу же образовывалась пробка. "Техническая трасса поначалу заставила действовать осторожно, а при прохождении больших ям руки сводило судорогой. Только на втором часу гонки я и Танель смогли разогнаться", - добавил Кеэрме.

После четырех этапов чемпионата Латвии Танель Раук и Рихо Кеэрме возглавляют общий зачет в своих классах. Также эстонские спортсмены удерживают командное третье место. "В такой ситуации обязательно нужно участвовать в последнем этапе чемпионата Латвии, который состоится через четыре недели в Лиепае", - сказал Рихо Кеэрме.