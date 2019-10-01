ОДИН ВОПРОС: Почему вы обвиняете министерство в использовании телефонного права?

- Министерство юстиции отправило судебному исполнителю э-письмо с требованием прекратить исполнительное производство в течение двух часов. Такого права нет в эстонском государстве ни у кого! Вдобавок к этому сегодня (в понедельник. - Ред.) в прессе появилась опирающаяся только на точку зрения Минюста статья, в которой вице-канцлер министерства Вильяр Пеэп публично называет исполнительное производство вымогательством. Причем касающиеся исполнительного производства документы имеют в министерстве пометку "АК", то есть основанием для выхода статьи с большой долей вероятности стала собственная инициатива министерства, а также создание утечки предназначенного для внутриведомственного пользования документа.