В социальном доме в Кохтла-Ярве горела квартира, почти полсотни человек эвакуировали

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что здание заполнено дымом, и приступили к эвакуации людей через окна с помощью спасательных капюшонов и лестницы. Также выяснилось, что жилец, в квартире которого начался пожар, ушел до начала возгорания.

В 9.17 пожар в квартире локализовали. Горуправление заказало автобус для эвакуированных людей. Работники скорой помощи осмотрели жильцов, никто из них не пострадал. В ходе спасательных работ пострадали два спасателя, медики осмотрели их и отправили на домашнее лечение. В 11.00 жильцам социального дома разрешили вернуться в квартиры. В общей сложности эвакуировали 46 человек. Пожар был ликвидирован к 11.27.

По словам оперативного дежурного Идаского спасательного центра Райнера Асукюла, спасатели действовали командно, быстро и правильно. "Это был сложный случай - к счастью, без погибших", - отметил Асукюла.

Важно также то, что поскольку коридор в социальном доме был задымлен, людям пришлось ждать помощи в своих комнатах.

- Это правильное поведение при пожаре. Если возгорание происходит в коридоре многоквартирного дома, то люди должны сначала оценить ситуацию - и в случае опасности оставаться в квартирах и не двигаться в сторону очага возгорания и задымления. Входная дверь квартиры должна быть закрыта (не заперта!), и люди должны подать сигнал, что им необходима помощь, из окна, - сказал Асукюла.

Причина возникновения пожара в социальном доме пока неизвестна, ее установит следствие, однако основными причинами возникновения пожаров в зданиях, по сообщению Идаского спасательного центра, являются небрежность при курении и неисправность электрооборудования.

Среди связанных с электричеством причин пожаров в зданиях основные - это старая и некачественно отремонтированная электросистема, перегруженность розеток и старость электрощита. В прошлом году в пожарах по причинам, связанным с электричеством, погибли восемь человек; пожары из-за неосторожности при курении привели к смерти 20 человек.