Нарвский Дом эстонского языка открывали три министра
Министры культуры, народонаселения и внутренних дел пожелали попутного ветра Нарвскому Дому эстонского языка, в котором все желающие смогут бесплатно изучать эстонский язык и упражняться в нем. Президент Керсти Кальюлайд посетит новую обитель эстонского языка в четверг.
Главная контора Фонда интеграции находилась в Нарве с начала нынешнего года, предлагая услуги и курсы Дома эстонского языка на временных площадях. С 1 октября как главная контора, так и Нарвский Дом эстонского языка действуют по адресу: ул. Линда, 2 - то есть в бывших помещениях завода "Балтиец".
Новое достижение
По словам министра культуры Тыниса Лукаса, не стоит думать, что у эстонского языка очень хорошее положение, поскольку в Европарламенте можно говорить на эстонском языке. "Важнее всего, что на эстонском языке можно вести дела и общаться повсюду в Эстонии. Это возможно, когда все знают эстонский язык. Что, в свою очередь, возможно, когда все желающие учить эстонский язык, могут делать это".
Лукас отметил, что до сих пор в изучении эстонского языка имелось одно большое достижение - начавшееся в 2000 году языковое погружение в школах. "Сейчас в классах языкового погружения учатся около трети учащихся русскоязычных основных школ и у них со знанием эстонского языка все в порядке. Второе новое достижение - языковое обучение взрослых, организуемое Фондом интеграции и осуществляемое посредством Домов эстонского языка".
Лукас добавил, что Нарвский Дом эстонского языка - это опорный пункт изучения эстонского языка и осуществления другой важной деятельности Министерства культуры. "Тут не только учатся в классах, но и с помощью мероприятий и консультаций создают культурное пространство и языковую среду, где можно применять эстонский язык. Создание такой среды особенно важно именно в Нарве, где эстонский язык в общем-то звучит нечасто".
Лукас порадовался, что в следующем году на обучение взрослых эстонскому языку из госбюджета выделят дополнительно два миллиона евро. "С помощью этих средств в следующем году многие люди смогут бесплатно учить наш родной язык и здесь, в новом доме".
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, нет сомнения, что дом языка посодействует укреплению позиции эстонского языка в Нарве. "Это как костер, который дает свет и тепло, привлекает взоры и притягивает людей в круг этого света и тепла".
Хельме находит, что это ненормально, когда люди с русским и эстонским родным языком общаются между собой в Эстонии на английском.
- На эстонском языке надо общаться, ведь это язык, открывающий в Эстонии двери. Русский язык тоже открывает многие двери. Это улица с двухсторонним движением, и если эстонский язык на ней отсутствует, то она становится значительно беднее. Как если бы некоторые витрины были занавешены и огни в них погашены, - привел сравнение министр внутренних дел.
Прекрасное местоположение
Министр народонаселения Рийна Солман выразила надежду, что новые помещения превратятся в уютный центр эстонских языка и духа, образования и культуры в городе Нарва. "Адрес этого дома тоже очень подходящий и хорошо запомнится всем. Если подумать о героях нашего национального эпоса, то, очевидно, сложно было бы найти еще более хорошее место для дома, развивающего эстонский язык и дух, чем улица Линда".
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар сказала, что новый дом делает их счастливыми. "Мы располагаемся теперь в нарвском центре культуры и творчества, ведь под одной с нами крышей действуют также нарвская "Свободная сцена", Нарвская студия ERR и предпринимательский инкубатор "Objekt". Наш переезд приблизил государство к жителям Нарвы, мы создали 20 рабочих мест и являемся в лучшем смысле слова хорошим примером открытости государства к человеку".
По словам руководителя Нарвского Дома эстонского языка Маргариты Кялло, предлагаемые тут учебные занятия и услуги увеличивают многообразие возможностей использования языка в Ида-Вирумаа. В Доме эстонского языка будут проводиться языковые курсы разного уровня, тандемная учеба, языковые кафе и киновечера. В Доме эстонского языка можно получить также профессиональную языковую консультацию. Все услуги тут бесплатные.
- Открытие Дома эстонского языка в Нарве значительно увеличит доступность качественного обучения эстонскому языку и интеграционной поддержки во всем регионе. Наряду с Нарвой мы развиваем сотрудничество также с местными самоуправлениями и учебными заведениями в Кохтла-Ярве и Нарве, чтобы предлагать и проживающим там людям бесплатное обучение эстонскому языку и консультирование, - сказала Кялло.
Веселое разнообразие в речи по случаю открытия внесла игра на эстонском языке, в которой попробовали себя оперная певица и главный организатор Нарвских дней оперы Юлия Савицкая, инструменталист, организатор джазового фестиваля и руководитель Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий и участник известной рэп-группы "5Miinust" Павел Бочаров alias Venelane.