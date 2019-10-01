Нарвский Дом эстонского языка открывали три министра

Главная контора Фонда интеграции находилась в Нарве с начала нынешнего года, предлагая услуги и курсы Дома эстонского языка на временных площадях. С 1 октября как главная контора, так и Нарвский Дом эстонского языка действуют по адресу: ул. Линда, 2 - то есть в бывших помещениях завода "Балтиец".

Новое достижение

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, не стоит думать, что у эстонского языка очень хорошее положение, поскольку в Европарламенте можно говорить на эстонском языке. "Важнее всего, что на эстонском языке можно вести дела и общаться повсюду в Эстонии. Это возможно, когда все знают эстонский язык. Что, в свою очередь, возможно, когда все желающие учить эстонский язык, могут делать это".

Лукас отметил, что до сих пор в изучении эстонского языка имелось одно большое достижение - начавшееся в 2000 году языковое погружение в школах. "Сейчас в классах языкового погружения учатся около трети учащихся русскоязычных основных школ и у них со знанием эстонского языка все в порядке. Второе новое достижение - языковое обучение взрослых, организуемое Фондом интеграции и осуществляемое посредством Домов эстонского языка".

Лукас добавил, что Нарвский Дом эстонского языка - это опорный пункт изучения эстонского языка и осуществления другой важной деятельности Министерства культуры. "Тут не только учатся в классах, но и с помощью мероприятий и консультаций создают культурное пространство и языковую среду, где можно применять эстонский язык. Создание такой среды особенно важно именно в Нарве, где эстонский язык в общем-то звучит нечасто".

Лукас порадовался, что в следующем году на обучение взрослых эстонскому языку из госбюджета выделят дополнительно два миллиона евро. "С помощью этих средств в следующем году многие люди смогут бесплатно учить наш родной язык и здесь, в новом доме".

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, нет сомнения, что дом языка посодействует укреплению позиции эстонского языка в Нарве. "Это как костер, который дает свет и тепло, привлекает взоры и притягивает людей в круг этого света и тепла".

Хельме находит, что это ненормально, когда люди с русским и эстонским родным языком общаются между собой в Эстонии на английском.

- На эстонском языке надо общаться, ведь это язык, открывающий в Эстонии двери. Русский язык тоже открывает многие двери. Это улица с двухсторонним движением, и если эстонский язык на ней отсутствует, то она становится значительно беднее. Как если бы некоторые витрины были занавешены и огни в них погашены, - привел сравнение министр внутренних дел.

Прекрасное местоположение