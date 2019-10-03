Новая жертва климатической политики: Ахтмеский завод блоков закроется, работу потеряют 60 человек

По словам Юлии Леонтьевой, она давно говорила, что если остановят Нарвские станции, то не будет больше сырья и для производства зольных блоков, ведь для него необходима зола конкретной консистенции. "Работодатель пытался что-то поменять в технологии, но, к сожалению, сделать это не удалось", - сказала профсоюзный руководитель.

Она добавила, что при сворачивании сланцевой энергетики следовало подумать и о том, что сланцевая промышленность дает не только непосредственные, но и косвенные рабочие места, вплоть до мелкого предпринимательства.

По словам Леонтьевой, профсоюз химиков проведет сегодня, 3 октября, экстренное собрание с доверенными лицами "Bauroc", на котором обсудят ситуацию и внесут свои предложения. "Мы видим возможность сохранить хотя бы часть рабочих мест. Надо бы взвесить, можно ли адаптировать нынешнюю технологию к кундаскому производству или перевезти сюда часть кундаского оборудования, чтобы предприятие продолжило работу".

Расположенный в Ахтме завод зольных блоков останавливался из-за трудностей и прежде, до того, как в 2010 году объявили о банкротстве его владельца - фирмы "Silbet Plokk". Тогда имущество предприятия купило из гнезда банкротства за 615000 евро химпредприятие "VKG", надеявшееся, что начнет производить там строительные блоки из собственных производственных отходов. Однако продолжавшиеся несколько лет испытания не дали положительного результата, и производство продали фирме "AEROC", действующей теперь под названием АО "Bauroc" и с 2001 года выпускающей строительные блоки также в Ляэне-Вирумаа в Андья под боком у Кунда.

Почему "Bauroc" больше не получает от электростанций необходимую золу?

Управляющий продажами топлива и побочных продуктов "Eesti Energia" Лаури ЛААНЕМЯЭ:

Лаури Лаанемяэ. ФОТО: Тоомас Лаусмаа

- Сланцевая зола - побочный продукт производства электроэнергии и жидких топлив. Сланцевые золы по составу схожи, но некоторые различия все же существуют. При производстве стройматериалов в "Bauroc", точнее, при производстве поробетона на ахтмеском заводе, предпочтение отдается циклонной золе с блоков пылевого сжигания. С учетом высокой цены СО2, мы используем в блоках пылевого сжигания в качестве топлива вдобавок к сланцу измельченную древесину. Добавление биотоплива уменьшает влияние цены квоты СО2 на производство электроэнергии, но изменяет свойства золы. Высокая цена СО2 не обеспечивает стабильной работы блоков пылевого сжигания, то есть - и стабильного производства золы на этих блоках.

Вместе с представителями "Bauroc" мы искали решения, пробуя применить при производстве поробетона также золу другого типа, но ее применение предполагает использование на "Bauroc" дополнительных компонентов, что увеличивает себестоимость конечного продукта. На наших клиентов применение золы новых видов подействовало по-разному - производители строительных смесей, бетонов и цементов могут использовать имеющуюся золу. Для сельхозсектора предлагаемая сейчас зола тоже годится. С производством поробетона дела обстоят иначе. Мы оказались в ситуации, когда высокая цена СО2 влияет как на производство электроэнергии, так и на косвенно связанные с ним области производства, как, например, на завод стройматериалов "Bauroc" в Ахтме.