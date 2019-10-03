Новая жертва климатической политики: Ахтмеский завод блоков закроется, работу потеряют 60 человек
Сокращение производственных мощностей Нарвских электростанций в результате политики квот Евросоюза означает также, что от энергетиков не станет больше получать подходящую сланцевую золу расположенный в Ахтме в Кохтла-Ярве завод строительных блоков "Bauroc", в связи с чем завод закрывается с нового года и без работы останутся около 60 человек.
- Да, первое сообщение пришло к нам в этот понедельник, и, в соответствии с ним, почти всех людей, за редким исключением, сократят, - подтвердила руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк, добавив, что останутся только руководитель предприятия и водитель подъемника.
Сокращения произойдут, по сообщению предприятия, в декабре-январе. "Свяжемся далее с предприятием и договоримся о проведении связанных с сокращениями мероприятий, чтобы проинформировать работников об их правах и возможностях", - отметила Теэлахк.
Подходящей золы нет
Председатель правления АО "Bauroc" Ивар Сикк сказал, что прекращение их деятельности связано с окончанием поставок главного для ахтмеского завода поробетонной продукции сырья, то есть циклонной золы. "Концерн "Eesti Energia", как единственный поставщик подходящей золы, ранней весной этого года принял решение о закрытии использовавшихся для производства сланцевой электроэнергии 5-го и 6-го котлов. С этих котлов последние 50 лет поступала циклонная зола, служившая единственным связующим веществом в производственном процессе на ахтмеском заводе".
По его словам, именно на основании золы данного типа была в советское время внедрена единственная в мире технология изготовления поробетона. "Несмотря на все усилия, в ходе длившихся более полугода испытаний альтернативных видов золы не удалось достичь стабильного производственного ритма и добиться сравнимого с прежним качества конечной продукции по конкурентоспособной цене", - добавил он.
Руководитель профсоюза химиков Юлия Леонтьева сказала, что профсоюз узнал о предстоящих сокращениях от работников "Bauroc" вечером во вторник, 1 октября, когда те сообщили, что получили извещение от работодателя.
По словам Леонтьевой, работодатель, планируя коллективное сокращение, игнорировал профсоюз. "Мы должны проинформировать об этом также трудовую комиссию, ведь они нарушили некоторые пункты Закона о трудовом договоре, касающиеся информирования профсоюза и консультаций", - утверждала Леонтьева.
Закон о трудовом договоре говорит: для того чтобы доверенное лицо смогло внести предложения на предшествующей сокращению консультации, работодатель должен заблаговременно сообщить доверенному лицу или - при его отсутствии - работникам всю необходимую информацию о планируемом расторжении коллективного трудового договора.
В соответствии с Законом о доверенном лице работников, при расторжении коллективного договора с не менее чем 30 работниками работодатель тоже должен консультироваться и проинформировать об этом доверенное лицо.
- Когда люди стали получать по почте письма, то переслали их нам. В случае многих причиной стало то, что они не знают эстонский язык и просили перевести им извещение, - сказала Леонтьева.
"Bauroc": все стороны были оповещены
Однако председатель правления АО "Bauroc" Ивар Сикк опроверг утверждения, будто они не проинформировали кого-то, и заверил, что руководство предприятия проинформировало работников ахтмеского завода, как отдельного структурного подразделения, о прекращении производственной деятельности и в связи с этим - о намечаемом сокращении. "Проинформирована также касса по безработице. В настоящий момент идет процесс консультаций с работниками, в результате которого выяснятся окончательное количество сокращаемых и срок расторжения трудовых договоров. В качестве отдельного комментария хочу добавить, что все причастные стороны проинформированы о плане сокращения корректно и в соответствии с предусмотренным законодательством порядком", - подтвердил Сикк.
По словам Юлии Леонтьевой, она давно говорила, что если остановят Нарвские станции, то не будет больше сырья и для производства зольных блоков, ведь для него необходима зола конкретной консистенции. "Работодатель пытался что-то поменять в технологии, но, к сожалению, сделать это не удалось", - сказала профсоюзный руководитель.
Она добавила, что при сворачивании сланцевой энергетики следовало подумать и о том, что сланцевая промышленность дает не только непосредственные, но и косвенные рабочие места, вплоть до мелкого предпринимательства.
По словам Леонтьевой, профсоюз химиков проведет сегодня, 3 октября, экстренное собрание с доверенными лицами "Bauroc", на котором обсудят ситуацию и внесут свои предложения. "Мы видим возможность сохранить хотя бы часть рабочих мест. Надо бы взвесить, можно ли адаптировать нынешнюю технологию к кундаскому производству или перевезти сюда часть кундаского оборудования, чтобы предприятие продолжило работу".
Расположенный в Ахтме завод зольных блоков останавливался из-за трудностей и прежде, до того, как в 2010 году объявили о банкротстве его владельца - фирмы "Silbet Plokk". Тогда имущество предприятия купило из гнезда банкротства за 615000 евро химпредприятие "VKG", надеявшееся, что начнет производить там строительные блоки из собственных производственных отходов. Однако продолжавшиеся несколько лет испытания не дали положительного результата, и производство продали фирме "AEROC", действующей теперь под названием АО "Bauroc" и с 2001 года выпускающей строительные блоки также в Ляэне-Вирумаа в Андья под боком у Кунда.
Почему "Bauroc" больше не получает от электростанций необходимую золу?
Управляющий продажами топлива и побочных продуктов "Eesti Energia" Лаури ЛААНЕМЯЭ:
- Сланцевая зола - побочный продукт производства электроэнергии и жидких топлив. Сланцевые золы по составу схожи, но некоторые различия все же существуют. При производстве стройматериалов в "Bauroc", точнее, при производстве поробетона на ахтмеском заводе, предпочтение отдается циклонной золе с блоков пылевого сжигания. С учетом высокой цены СО2, мы используем в блоках пылевого сжигания в качестве топлива вдобавок к сланцу измельченную древесину. Добавление биотоплива уменьшает влияние цены квоты СО2 на производство электроэнергии, но изменяет свойства золы. Высокая цена СО2 не обеспечивает стабильной работы блоков пылевого сжигания, то есть - и стабильного производства золы на этих блоках.
Вместе с представителями "Bauroc" мы искали решения, пробуя применить при производстве поробетона также золу другого типа, но ее применение предполагает использование на "Bauroc" дополнительных компонентов, что увеличивает себестоимость конечного продукта. На наших клиентов применение золы новых видов подействовало по-разному - производители строительных смесей, бетонов и цементов могут использовать имеющуюся золу. Для сельхозсектора предлагаемая сейчас зола тоже годится. С производством поробетона дела обстоят иначе. Мы оказались в ситуации, когда высокая цена СО2 влияет как на производство электроэнергии, так и на косвенно связанные с ним области производства, как, например, на завод стройматериалов "Bauroc" в Ахтме.