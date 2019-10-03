ОДИН ВОПРОС: Готовится ли Нарвский погранпункт к возможному ажиотажу на границе?

Россия дала гражданам стран Евросоюза возможность посещать Ленинградскую область и Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе. Прогнозируется, что число желающих может быть большим, и компания "Lux Express" уже высказалась о слабой готовности инфраструктуры на обоих берегах пограничной реки к наплыву путешественников.
Руководитель бюро погранохраны в Идаской префектуре ИНДРЕК ПЮВИ:
- В случае если новая система увеличит количество туристов, мы готовы к дополнительному потоку людей на нашем погранпункте. Нарва является крупнейшим пунктом пересечения границы в Эстонии, в Нарве границу пересекают более четырех миллионов раз в год. Количество пересечений границы обычно увеличивается в праздничные дни, и параллельно с ростом числа людей мы также ускоряем работу погранпункта.
Путешествующим на автомобилях мы рекомендуем заранее спланировать поездку и забронировать время для пересечения границы. Мы ценим хорошие партнерские отношения с поставщиками автобусных услуг и призываем их связаться с нами, если им необходимо увеличить число поездок из-за растущего числа туристов.