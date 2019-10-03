ОДИН ВОПРОС: Готовится ли Нарвский погранпункт к возможному ажиотажу на границе?

- В случае если новая система увеличит количество туристов, мы готовы к дополнительному потоку людей на нашем погранпункте. Нарва является крупнейшим пунктом пересечения границы в Эстонии, в Нарве границу пересекают более четырех миллионов раз в год. Количество пересечений границы обычно увеличивается в праздничные дни, и параллельно с ростом числа людей мы также ускоряем работу погранпункта.