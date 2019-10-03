Чт, 3.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОДИН ВОПРОС: Готовится ли Нарвский погранпункт к возможному ажиотажу на границе?

Индрек Пюви.

ФОТО: Илья Смирнов

Россия дала гражданам стран Евросоюза возможность посещать Ленинградскую область и Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе. Прогнозируется, что число желающих может быть большим, и компания "Lux Express" уже высказалась о слабой готовности инфраструктуры на обоих берегах пограничной реки к наплыву путешественников.

Руководитель бюро погранохраны в Идаской префектуре ИНДРЕК ПЮВИ:

- В случае если новая система увеличит количество туристов, мы готовы к дополнительному потоку людей на нашем погранпункте. Нарва является крупнейшим пунктом пересечения границы в Эстонии, в Нарве границу пересекают более четырех миллионов раз в год. Количество пересечений границы обычно увеличивается в праздничные дни, и параллельно с ростом числа людей мы также ускоряем работу погранпункта.

Путешествующим на автомобилях мы рекомендуем заранее спланировать поездку и забронировать время для пересечения границы. Мы ценим хорошие партнерские отношения с поставщиками автобусных услуг и призываем их связаться с нами, если им необходимо увеличить число поездок из-за растущего числа туристов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ