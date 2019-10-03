Ежедневная работа учителя требовательная и ответственная. У всех свои ожидания от учителей. У учителей, в свою очередь, есть ожидания как от учеников, так и от родителей и, конечно, от своего государства. Этой осенью Рийгикогу обсудит вопрос отмены государственных экзаменов в основной школе, что определенно не является ключевой проблемой эстонского образования. Это решение следовало бы всесторонне обсудить с разными сторонами, прежде чем вносить его в парламент. На сегодня учителя в основном выступают против отмены экзаменов. Изменения в образовании, проводимые без вовлечения учителей, ничем хорошим не закончатся. Сейчас планируемая поправка к закону, скорее, способствует образовательному расслоению.

Правительство и Рийгикогу должны заботиться прежде всего о том, чтобы работающие сейчас учителя оставались в школах и чувствовали себя там хорошо и достойно. Зарплата здесь не единственное решение, по крайней мере столь же важно или даже важнее отношение к учителям общества, то есть всех нас. Важно прислушиваться к учителю.

Работодателем учителя на самом деле является ребенок, работодатель учителя - каждый ученик.

И нужно наконец решить вопрос привлечения в школу молодых педагогов. Сейчас каждый четвертый или пятый преподаватель естественных наук старше 60 лет. За то, кто будет стоять в классе перед детьми через десять лет, отвечают политики. Дает о себе знать и образовательное расслоение - различия между школами увеличиваются, и более слабые школы нуждаются в помощи. На это обращают внимание как эстонские специалисты в области педагогики, так и последние сравнения Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Работодателем учителя на самом деле является ребенок, работодатель учителя - каждый ученик. Адаптировав для данной статьи результаты одного международного исследования, приведу десять заповедей учителя.

1. Здоровайся со мной каждый день.

2. Улыбайся.

3. Обращай на меня внимание.

4. Мечтай вместе со мной.

5. Передавай мне знания и учи меня учиться.

6. Интересуйся мной. Спрашивай, как у меня дела.

7. Дай мне время подумать и побыть.

8. Будь требователен ко мне.

9. Позволь мне задавать вопросы, вовлекай меня.

10. Замечай меня!