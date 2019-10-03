"Мечты и реальность" Ларисы Сыдур

Это уже 55-я персональная выставка, и, по словам автора, эту дату ей захотелось отметить разнообразием - подобрала портреты, пейзажи, абстракции. Картины написаны в разных техниках.

- Не выставлялась в городской галерее три года и постаралась показать землякам, что продолжаю работать в разных жанрах, - сказала она. - Предпочтение последнее время отдаю абстракции, но с удовольствием отражаю и реальность, которая нас окружает. Любимая тема - море, которое представлено в различных цветовых решениях, моя попытка использования цветной палитры.

Реалистичная живопись проста и понятна, а абстракции всегда отражают перепады настроения автора: фейерверк радости, грусть или всплеск эмоций, умиротворение... Художники говорят, что написание реалистичной картины - сложнее, она требует кропотливости, внимания и тщательности.

Пятна, черточки и линии абстракции - восприятие автором реального мира через себя, добавление субъективных эмоций и наслоение подсознательного уровня впечатлений. Это обычно нравится подготовленному зрителю, что и отражают отклики гостей в книге отзывов.