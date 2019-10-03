Марис Тоомел: "Правительство не заботится об образовании"

Не так недавно, 10 сентября, депутаты Рийгикогу от "Isamaa" и EKRE - а также некоторые другие - проголосовали против единой системы образования на государственном языке, хотя именно этот пункт был одним из главных обещаний их предвыборных программ. Интересно, как они это объяснят своим избирателям?

Неужели так и скажут, что хотят и дальше сохранять параллельные миры эстоно- и русскоязычных школ, которые стоят на пути полноценного будущего наших детей и лишают их возможностей? Значит, эти депутаты не хотят, чтобы эстонская система образования стала единой и равной для всех?

Вовсе не секрет, что все большее число родителей, говорящих на русском языке, это понимают и отдают своих детей в школы и детские сады, где преподавание ведется на государственном языке. Исследования подтверждают, что по сравнению с русскоязычными детсадами рост популярности эстоноязычных детсадов и школ значителен. Предпочтения направляет и тенденция русскоязычных школ уступать другим по результатам. И это факт.

На самом деле проект введения единой образовательной системы на государственном языке составила фракция Партии реформ, и только поэтому все остальные партии проголосовали против. Довольно цинично. Еще циничнее то, что "взамен" правящие партии внесли проект, в котором правительству предлагается составить некую абстрактную программу развития эстонского языка, где вскользь упоминается понятие "система образования".

Мне как практикующему педагогу очень жаль видеть, как министр образования посылает обществу противоречивые сигналы. Она подтвердила, что Кохтла-Ярвеская государственная гимназия должна в обязательном порядке быть эстоноязычной. В недавней новости ERR даже утверждала, что Кохтла-Ярвеская гимназия с самого начала задумывалась эстоноязычной. Однако на практике эти слова и наполовину не соответствуют действительности. Как после этого верить министру?

У меня только один вопрос: сколько еще - десять, двадцать или пятьдесят лет - мы будем тянуть с переходом на единую и равную для всех систему образования на государственном языке и тем самым ставить крест на будущем нашей молодежи?

Но вернемся к учителям. Правительство представило парламенту проект государственного бюджета на 2020 год. Что мы видим в пункте о повышении зарплат учителей? То, что минимальная зарплата учителей остается и останется ниже средней зарплаты по стране. Печально. Хотя рост зарплат действительно будет, но недостаточный.

Сколько еще - десять, двадцать или пятьдесят лет - мы будем тянуть с переходом на единую и равную для всех систему образования на государственном языке и тем самым ставить крест на будущем нашей молодежи?

Как передает русскоязычный портал ERR, минимальная зарплата педагогов, согласно проекту бюджета, вырастет на 65 евро в месяц. Педагоги хоть и считают такое повышение недостаточным, но бастовать не будут.