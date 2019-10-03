Сегодня наградят предприятия года в Ида-Вирумаа

В четверг в Йыхвиском концертном доме объявят победителей конкурса "Предприятия года в Ида-Вирумаа - 2019".
Руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв пояснил, что цель конкурса - отметить заслуги предприятий Ида-Вирумаа и подчеркнуть ценность предпринимательства и предприимчивости в уезде.
Лучшие в своем деле удостоятся признания в семи категориях.
На награду "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" номинированы два предприятия. ТОО "Waldchnep" - производитель электродвигателей - весной открыло в Нарве новое производственное здание и наращивает число работников. Производящее системы очистки воды ТОО "Westaqua-Invest" решило перевести в Эстонию производство своей новаторской категории продукции и развивает производственные подразделения в Нарве и Силламяэ. Предприятие является одним из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа и лидером в области автоматизации производства.
В этом году вручат также одну специальную награду. Ее получит местное предприятие, которое за годы работы добилось выдающихся результатов в развитии своих высокотехнологичных изделий.
Конкурс организуют Ида-Вируский центр предпринимательства, Йыхвиское представительство Эстонской торгово-промышленной палаты, Йыхвиский информационный центр "Europe Direct", Ида-Вирумааский союз самоуправлений, ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" и уездная газета "Северное побережье".
Категории и номинанты
Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа
- "ESN TV" - телевизионный проект НКО "Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN" в Силламяэ
- "Moedemm" - показ мод, организуемый ученическим представительством Ярвеской школы Кохтла-Ярве
- Установка скамеек вдоль велопешеходных дорожек в Люганузеской волости - общинная инициатива ребят из Майдлаского молодежного центра
Друг предпринимателей в Ида-Вирумаа
- Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк - помощник предпринимателей в деле поиска рабочей силы
- Департамент развития и экономики города Нарвы - многолетний координатор Нарвской недели предпринимательства
- Тартуский Новый театр - постановщик прошедшего в Нарве спектакля "Кремлевские соловьи"
Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа
- ТОО "Mööbliexpert Grupp" - развивающийся производитель кухонной мебели в Йыхви
- ТОО "Trogar" - строитель ресторана, музея, отеля, сцены под открытым небом и смотровой вышки комплекса "Tulivee"
- ТОО "Valdus" - строитель хостела и дома отдыха Тухамяэ
Новичок года в Ида-Вирумаа
- ТОО "Lammas ja Roos" - производитель мясных изделий в Алутагузеской волости
- ТОО "Primatek Coatings" - производитель порошковых красок в Нарве
- ЦУ "Vaba Lava" - театральный центр в Нарве
Туристическое предприятие года в Ида-Вирумаа
- ТОО "K1R" - кафе "Muna" в Нарвском колледже ТУ
- ТОО "Parim Seltskond" - паб "The Irish Embassy Pub" в Нарве
- АО "Toila Sanatoorium" - поставщик услуг размещения, лечения и спа-процедур
Малое предприятие года в Ида-Вирумаа
- ТОО "InterVacTechnology" - производитель систем забора крови и медицинских изделий из пластика в Нарве
- ТОО "MKJ Baltic" - продавец изделий из дерева в Йыхви
- АО "Skivers Hides" - торговец кожами и кожаными изделиями в Нарве
Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа
- ТОО "Waldchnep" - строительство нового производственного здания в Нарвском парке промышленности и логистики
- ТОО "Westaqua-Invest" - развитие производственных подразделений в Нарве и Силламяэ