Сегодня наградят предприятия года в Ида-Вирумаа

На награду "Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа" номинированы два предприятия. ТОО "Waldchnep" - производитель электродвигателей - весной открыло в Нарве новое производственное здание и наращивает число работников. Производящее системы очистки воды ТОО "Westaqua-Invest" решило перевести в Эстонию производство своей новаторской категории продукции и развивает производственные подразделения в Нарве и Силламяэ. Предприятие является одним из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа и лидером в области автоматизации производства.