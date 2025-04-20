Новая мера поддержки позволит аграриям работать даже в кризисной ситуации

Поддержка может быть использована для обеспечения энергией, необходимой для сельскохозяйственного производства в кризисной ситуации, что повышает надежность поставок продовольствия и непрерывность работы сельскохозяйственных предприятий.

- Кризисы последних лет ясно показали, что на эффективность работы сельскохозяйственных предпринимателей влияет готовность и способность быстро реагировать на кризисы. Наличие необходимых для производства ресурсов, особенно энергии, крайне важно для обеспечения жизнеспособности предприятий. Поэтому сельскохозяйственные предприниматели могут подать заявку на поддержку инвестиций, которые помогают обеспечить безопасность поставок энергии, - пояснил Хендрик Йоханнес Террас, министр региональных дел и сельского хозяйства.

Это инвестиционная поддержка сельскохозяйственных предприятий, которая предоставляется на приобретение накопителя или устройства для хранения энергии, строительство здания, необходимого для обеспечения накопления энергии, или приобретение генератора, используемого в качестве временного источника электроэнергии.

Максимальная сумма поддержки составляет 1,5 миллиона евро на одного заявителя. Размер поддержки составляет до 70 процентов от затрат.

Инвестиции должны быть сделаны, необходимые документы предоставлены, а приобретенный или построенный объект недвижимости введен в эксплуатацию по назначению не позднее 30 сентября 2025 года.