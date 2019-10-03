Чт, 3.10.2019
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Утечка газа угрожала младенцу

Спасатели.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

30 сентября в 17.43 сообщили, что в квартире по улице Койду в Йыхви мигает датчик угарного газа.

Прибывшие на место спасатели замерили в ванной комнате опасный уровень угарного газа. Квартиру проветрили, скорая помощь доставила для проверки в больницу семидневного младенца. 

1 октября в 13.33 сообщили, что в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве замечена утечка газа. Побывавшие на месте происшествия спасатели замерили в ванной комнате опасный уровень угарного газа. Находившегося в квартире и получившего отравление угарным газом 38-летнего мужчину скорая помощь увезла в больницу. В квартире имелся исправный датчик угарного газа.

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