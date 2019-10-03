ПЕРЕДОВИЦА: Еще один климатический удар

С нового года закрывает свои двери действовавший в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве еще с советских времен завод строительных блоков, использовавший для выпуска своей продукции золу электростанций, которой теперь в подходящем виде уже не будет. В результате без работы останутся почти 60 человек.

В этом году климатическая политика Евросоюза уничтожила в Ида-Вирумаа уже сотни рабочих мест. Только на "Eesti Energia" работы нынче лишатся более 800 человек, и логично, что когда столь крупное предприятие уменьшает производство, то страдает от этого и прочее связанное с ним предпринимательство.