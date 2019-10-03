ПЕРЕДОВИЦА: Еще один климатический удар

В предыдущем номере "Северного побережья" мы писали о том, как вследствие сворачивания работы Нарвских электростанций прекратила свою деятельность и ферма по разведению осетров, использовавшая теплую воду электростанций, поскольку после уменьшения объема энергопроизводства на станциях вода стала непригодной для рыб. Тогда мы отметили, что под влиянием климатической политики можно опасаться и других плохих новостей. И не ошиблись.
С нового года закрывает свои двери действовавший в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве еще с советских времен завод строительных блоков, использовавший для выпуска своей продукции золу электростанций, которой теперь в подходящем виде уже не будет. В результате без работы останутся почти 60 человек.
В этом году климатическая политика Евросоюза уничтожила в Ида-Вирумаа уже сотни рабочих мест. Только на "Eesti Energia" работы нынче лишатся более 800 человек, и логично, что когда столь крупное предприятие уменьшает производство, то страдает от этого и прочее связанное с ним предпринимательство.
Правительство, правда, утверждает, что для спасения сланцевой промышленности решило сохранить в энергетике стратегическую производственную готовность и тем самым спасены будут также рабочие места. Однако похоже, что серьезности положения все же не осознают и говорят о создании когда-нибудь в будущем завода рафинирования сланцевого масла, строительство которого поддерживает правительство. Однако он не является всерьез воспринимаемой альтернативой настоящей ситуации, когда в и без того социально-экономически уязвимом регионе происходит массовое исчезновение рабочих мест, которое, по сути, прогнозировали давно.