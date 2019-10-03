Многомиллионный рынок школьного питания в Нарве не спешат открывать для новых вкусов

Власти Нарвы не торопятся исправлять сложившееся много лет назад положение, при котором миллионы евро из горбюджета тратятся на питание в школах без проведения конкурса, то есть в ущерб конкуренции и качеству. Решение о ранее обещанном тендере пока так и не принято, а значит - школьные столовые остаются в финансовом плане закрытыми заведениями и надежными кормушками.
Нарвская горуправа в июне 2019 года наконец решила обратиться к депутатам горсобрания за одобрением на проведение долгожданного тендера для поиска поставщиков услуг школьного питания во всех муниципальных школах. Чиновники предложили, что это может быть концессионный договор.
Ранее, в апреле, "Северное побережье" рассказывало, что учащихся в нарвских муниципальных школах кормят по фантастически устаревшим контрактам: договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года. За эти пару десятилетий еще несколько нарвских школ были расформированы, и в них тоже кормили детей и работников по стабильным многолетним контрактам.
К вышеперечисленным договорам за эти годы делались некоторые приложения, но это ни в малейшей степени не являлось поиском новых, лучших предложений и возможностей для школьников.
Весь закрытый нарвский рынок питания в муниципальных школах (в нарвской Ваналиннаской государственной школе дело организовано лучше) много лет фактически поделен между двумя местными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus", причем первое явно доминирует. Этим двум фирмам Нарва платит ежегодно в сумме 1,1 миллиона евро округленно. При этом в сегодняшней горуправе не припомнят, когда был последний конкурс для поиска поставщика данной услуги.
В отделе культуры Нарвской горуправы (отдел занимается вопросами организации образования в городе) нынче повторили, что утвержденный горуправой проект решения направлен в июне в Нарвское горсобрание для рассмотрения.
- Городское собрание должно дать свое согласие на проведение этой европейской поставки в форме концессии, - говорит завотделом и член Нарвской горуправы Виктория Лутус. - Этот вопрос находится в компетенции городского собрания, поскольку, во-первых, речь идет о большой денежной сумме, а во-вторых, поставку предполагается провести сроком на пять лет, то есть будут захвачены несколько бюджетных периодов, - объяснила Лутус.
Она отметила, что поставка будет большая и сложная, на проведение уйдет много времени, поэтому предполагают заключить договор к сентябрю следующего учебного года, то есть в 2020-м.
В канцелярии Нарвского горсобрания сообщили, что представленный горуправой проект еще будет рассматриваться депутатской стратегической комиссией. Эта комиссия собиралась в июне и сентябре, но данный вопрос не поднимался и не обсуждался.
Председатель горсобрания Ирина Янович добавила, что данный проект должна будет обсудить и депутатская комиссия по образованию. Кроме того, как отметила она, возникли вопросы к составителям проекта в отделе культуры Нарвской горуправы - и оттуда теперь ожидаются ответы. "Несмотря на это, над этим вопросом мы работаем", - заверила Янович.
- Речь идет обо всех нарвских школах и большой денежной сумме, поэтому в этом вопросе спешка была бы лишней. Надо серьезно отработать этот вопрос в горуправе и комиссиях, и тогда выносить его на принятие решения, - считает председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович. - А то, что питание в школах надо организовывать и договоры устаревшие, - это факт, с которым все согласились.
Вдобавок к организационно-финансовым аспектам вопроса о школьном питании в нарвских школах в 2018-2019 годах усилилось недовольство детей качеством предлагаемой им пищи. В социальных сетях появились сообщества с жалобами на еду и неаппетитными фотографиями.
К слову, с 30 сентября по 4 октября в Эстонии проходит неделя открытых школьных столовых. В Нарве воспользовалась этим поводом и пригласила всех желающих поесть их еду фирма "Baltic Restaurants Estonia", занимающаяся школьным питанием под торговой маркой "Daily" более чем в полусотне школ по всей Эстонии. Конкретно в приграничном городе она работает в нарвской Ваналиннаской государственной школе и наверняка попытается расширить бизнес на муниципальные школы, когда местные власти предоставят такую возможность.
Насколько видно из открытых источников, муниципальные нарвские школы к акции открытых школьных столовых не присоединились.
- Если ребенок говорит дома, что в школе невкусно кормят, что он не наедается, или если по-прежнему верят легендам о нездоровом питании в школе, то определенно стоит прийти и самим попробовать, - комментирует вопрос о качестве школьного питания менеджер по продажам и маркетингу АО "Baltic Restaurants Estonia" Тийу Эндриксон. - Сегодня питание в школах очень полезное, разнообразное и вкусное. С одной стороны, существуют государственные требования, которые диктуют определенную энергетическую и питательную ценность предлагаемых детям блюд, а также порядок оказания услуги питания. Кроме того, мы сами установили для себя высокие стандарты меню, и отзывы родителей и детей помогают нам постоянно улучшать качество предлагаемого обеденного меню.