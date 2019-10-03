Защищать детей учатся на горьком опыте

- Критическую потребность в помощи нередко замечают только тогда, когда привычки молодого человека уже начинают становиться опасными для него самого, - сказала Нильсон. - Углубившись в суть проблем, мы нередко обнаруживаем, что поведение ребенка имеет очень конкретные причины. Одна неудача, плохой опыт, ошибка тянут за собой следующие, и найти дорогу обратно самостоятельно ребенок уже не смог.

Отличаются от характеристики

Учитель Руссинг отметила, что учащиеся в классе совсем не такие, как описывается в поступивших вместе с ними в школу характеристиках: они более любознательны и ориентированы на будущее. "Проблемы, которые встречаются в больших школах, у нас бывают редко. Например, у нас практически невозможно отсутствовать на уроках просто так или не прийти в школу - у ребенка снова формируется привычка ходить в школу и учиться".

Руссинг добавила, что неуверенность в собственных навыках, внешнем виде, способностях и понимании мира зачастую начинает укореняться довольно рано.

- Осуждающее замечание относительно внешности, умений или мнений ребенка может стать определяющим, и в подростковом возрасте он уже не решится отказаться от неправильных решений. Поэтому крайне важно заниматься ситуацией школьной травли сразу, как только ее замечают, а не тогда, когда ребенок отсутствует уже месяц или перешел в другую школу. Если заниматься проблемами сразу, можно изменить жизненный путь молодого человека. Нельзя надеяться, что это пройдет.

По словам терапевта, важно замечать, какая привычка или проблема самая опасная для ребенка и требует наискорейшего решения на данном этапе его жизни.

- Нужно расставлять приоритеты, и успех обеспечивают маленькие шаги. Например, если молодой человек курит, употребляет алкоголь и наркотики, сперва нужно помочь ему отказаться от наркотиков, затем - от алкоголя, а потом от табака. Потому что я еще не видела, чтобы кто-то выкуривал сигарету и из-за этого шел драться. А вот случаи, когда выпивают и идут драться или разбивают окна в наркотическом дурмане, бывают часто, - отметила Нильсон.

- Задавайте очень много раз вопрос, почему он это делает. Спрашивайте себя, как я могу помочь этому ребенку, и не оставайтесь в одиночестве! Собирайте учителей, опорных специалистов, работников по защите детей, родителей ребенка - всех, кто может поделиться идеями и найти решения.

Круглосуточная бесплатная услуга

Телефон помощи детям 116 111 - это круглосуточная бесплатная услуга, позволяющая сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи, или обратиться за советом на связанные с детьми темы. В этом году службе телефона помощи детям исполняется десять лет.

Вопросы, с которыми обращаются по телефону помощи детям, за десять лет изменились. В первые годы работы нередко просили совета на тему экономических трудностей. Теперь активное пользование интернетом приносит новые заботы, а именно: как общаться безопасно. С самого начала многие дети и подростки спрашивали совета насчет отношений. "Что естественно, поскольку общение занимает очень большую часть повседневной жизни молодежи", - пояснила руководитель службы телефона помощи детям Департамента социального страхования Мари-Лийс Мянд.

- К сожалению, участились случаи, когда подростки жалуются на подавленность и чувство одиночества, что порой заставляет их причинять себе вред, - добавила Мянд. В качестве проблемы она отметила также живущих отдельно родителей, которые не могут договориться, как воспитывать детей вместе после расставания.

В прошлом году дети обращались в службу телефона помощи в основном с такими проблемами, как саморазрушительные проблемы (668 раз), отношения детей и родителей (553) и отношения между детьми (446). Взрослых больше всего беспокоили вопросы, связанные с правом опеки (403), отсутствие надзора или заботы о ребенке (300), неправильное физическое обращение с ребенком (205) и вопросы воспитания (200).

В 3032 случаях в службу телефона помощи детям обращались дети, в 1192 случаях - родители, 219 раз - сотрудники правоохранительных органов, 460 раз - другие люди, например, соседи и случайные прохожие. В 379 случаях по телефону звонили члены семьи и родственники, школьный персонал или медицинские работники.

Звонящий по телефону помощи детям имеет возможность сохранить анонимность, если это не угрожает жизни и здоровью ребенка. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках.

Если звонить не хочется, за советом можно обратиться и письменно, воспользовавшись возможностью отправки э-письма или онлайн-чата на домашней странице www.lasteabi.ee. На домашней странице службы телефона помощи детям www.lasteabi.ee и на странице в "Facebook" можно найти различные рекомендации, инструктивные материалы и статьи на темы, связанные с детьми.