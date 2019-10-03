Защищать детей учатся на горьком опыте

Ребенка в наказание отправляют спать в собачью конуру или заставляют стоять под холодным душем - с такими историями сталкиваются работники по защите детей. Если бы не сталкивались, террор продолжался бы дальше.
Лучше всего учиться на реальных историях из жизни. Именно так и поступили в прошлый четверг на организованном отделом защиты детей Департамента социального страхования в Нарва-Йыэсуу семинаре "Мои возможности помочь детям", в котором приняли участие более 80 человек, работающих с детьми.
На практических семинарах говорили об услуге центра для детей, школьной травле и услуге закрытого детского учреждения, а также о том, что мешает заметить ребенка, нуждающегося в помощи, и помочь ему.
Максимально быстрая помощь
По Закону об охране детства обязанность сообщать о нуждающемся в помощи ребенке ложится на каждого. Это можно сделать, позвонив по телефону помощи детям 116 111 или обратившись к работнику по защите детей в местном самоуправлении или в полицию. Обязанность оповещать распространяется не только на учителей или работников здравоохранения, она касается всех.
По словам главного специалиста Идаского региона отдела защиты детей Департамента социального страхования Маарики Тарум, самое важное - это именно замечать нуждающегося в помощи ребенка и сообщать об этом; к счастью, это делают все активнее, что помогает достичь цели Закона об охране детства - обеспечить благополучие детей и оказать помощь как можно скорее.
В прошлом году на круглосуточный бесплатный телефон помощи детям 116 111 поступило целых 6580 обращений. Консультант службы развития и профилактики Департамента социального страхования Анастасия Козицына отметила, что в большинстве случаев приходилось консультировать звонящего по вопросу того, как себя вести и что делать дальше. Более серьезных ситуаций, которые пришлось распутывать дальше и искать возможности помочь ребенку, было около 600.
- Например, нам позвонил учитель и сообщил о ребенке, который постоянно ходит чумазым и грязным. Педагог каждый день в школе отправлял ребенка в душ, поскольку думал, что у него дома нет возможности помыться. Мы передали информацию специалисту по защите детей в местном самоуправлении, он оказался очень ответственным человеком и быстро ознакомился с ситуацией ребенка дома и в семье. Вдобавок к проблеме гигиены возникло подозрение на ненадлежащее сексуальное обращение. Чтобы помочь ребенку, его направили в центр для детей, который предназначен для помощи детям, которые подверглись ненадлежащему сексуальному обращению или в случае которых есть подозрение на это, - сказала Козицына.
В основном информация о нуждающемся в помощи ребенке попадает в первую очередь именно к специалисту по защите детей в самоуправлении по месту жительства.
- Мы довольно часто обращаемся и в центр тревоги, если ребенок нуждается в помощи прямо сейчас, а мы не можем выехать на место. Например, к нам обратилась одна девочка, которая сказала, что хочет совершить самоубийство. Она приняла большое количество таблеток, но хотела, чтобы в это время с ней кто-нибудь разговаривал. Консультант беседовал с девочкой два часа подряд, чтобы узнать, как ее зовут и где она живет, поскольку поначалу она отказывалась сообщить эту информацию. Родители, которые спали в соседней комнате, проснулись от того, что в их дверь постучали полиция и скорая помощь, - рассказала Козицына.
Признаки опасности остаются без внимания
По словам Маарики Тарум, это был один из многих случаев, когда первые признаки того, что ребенку нужна помощь, остались незамеченными. Как и в одном случае ненадлежащего домашнего обращения с ребенком, когда признаки опасности имелись давно, но обнаружились только тогда, когда у школы постфактум запросили характеристику ребенка.
- Выяснилось, что ребенок утром, придя в школу, был очень голоден, съедал несколько порций каши, во время обеда после еды клал себе в карман хлеб. Он был постоянно голодным, успеваемость заметно упала, ребенок был отстраненным и рассеянным.
Случайно обнаружилась и причина - неправильное физическое обращение со стороны мачехи, так как мальчик мешал семейной жизни. "Приемная мать не кормила его, заставляла стоять под холодным душем, оценки испортились, затем последовало следующее наказание… Ребенок терпел это почти полгода, пока он вследствие домашнего террора не потерял сознание по пути в туалет и не ударился головой об унитаз. Приемная мать была вынуждена вызвать скорую помощь, ребенка отвезли в больницу".
В больнице ребенок оказался общительным, поскольку там о нем заботились. Но когда подошло время возвращаться домой, он начал жаловаться на боль.
- Персонал больницы был в растерянности: ребенок должен быть здоров, но постоянно жалуется на какую-то боль. Ситуация вскрылась, когда больничный психолог поговорил с ребенком. Далее вмешались правоохранительные органы и было возбуждено уголовное производство. Ребенок больше не хотел жить дома, так как его собственный отец не заступился за него, - рассказала Тарум, добавив, что ребенок мог спастись от неправильного обращения мачехи гораздо раньше.
- Порой мы не обращаем внимания или считаем, что ситуация не настолько плоха. Наша позиция такова: если есть хоть малейшее подозрение, сообщайте. Мы не должны знать, как помочь, но мы знаем, куда обратиться и как найти помощь для ребенка, - обратилась Тарум с призывом к людям, работающим с детьми.
Опасен для себя и других
Дети и подростки, которые попадают в Маарьямааскую образовательную коллегию, где они получают услугу закрытого детского учреждения, как правило, испытывают проблемы уже многие годы и остались без нужной помощи, представляя опасность как для самих себя, так и для других.
- То, что ребенку требуется помощь, - это следствие. Решения кроются в причинах того, почему ему нужна помощь, - отметили терапевт Маарьямааской образовательной коллегии Тайми Нильсон и учитель русского языка Ольга Руссинг.
Они тоже видели, как проблема ребенка разрастается, подобно снежному кому, и приводит к последствиям, разрушительным как для него самого, так и для других. По словам специалистов, важно замечать, почему ребенок начинает вести себя иначе, больше не хочет ходить в школу, предпочитает ночевать вне дома и не решается или не может поделиться своей проблемой с родителями.
- Критическую потребность в помощи нередко замечают только тогда, когда привычки молодого человека уже начинают становиться опасными для него самого, - сказала Нильсон. - Углубившись в суть проблем, мы нередко обнаруживаем, что поведение ребенка имеет очень конкретные причины. Одна неудача, плохой опыт, ошибка тянут за собой следующие, и найти дорогу обратно самостоятельно ребенок уже не смог.
Отличаются от характеристики
Учитель Руссинг отметила, что учащиеся в классе совсем не такие, как описывается в поступивших вместе с ними в школу характеристиках: они более любознательны и ориентированы на будущее. "Проблемы, которые встречаются в больших школах, у нас бывают редко. Например, у нас практически невозможно отсутствовать на уроках просто так или не прийти в школу - у ребенка снова формируется привычка ходить в школу и учиться".
Руссинг добавила, что неуверенность в собственных навыках, внешнем виде, способностях и понимании мира зачастую начинает укореняться довольно рано.
- Осуждающее замечание относительно внешности, умений или мнений ребенка может стать определяющим, и в подростковом возрасте он уже не решится отказаться от неправильных решений. Поэтому крайне важно заниматься ситуацией школьной травли сразу, как только ее замечают, а не тогда, когда ребенок отсутствует уже месяц или перешел в другую школу. Если заниматься проблемами сразу, можно изменить жизненный путь молодого человека. Нельзя надеяться, что это пройдет.
По словам терапевта, важно замечать, какая привычка или проблема самая опасная для ребенка и требует наискорейшего решения на данном этапе его жизни.
- Нужно расставлять приоритеты, и успех обеспечивают маленькие шаги. Например, если молодой человек курит, употребляет алкоголь и наркотики, сперва нужно помочь ему отказаться от наркотиков, затем - от алкоголя, а потом от табака. Потому что я еще не видела, чтобы кто-то выкуривал сигарету и из-за этого шел драться. А вот случаи, когда выпивают и идут драться или разбивают окна в наркотическом дурмане, бывают часто, - отметила Нильсон.
Участникам семинара специалисты Маарьямааской образовательной коллегии посоветовали работать в команде.
- Задавайте очень много раз вопрос, почему он это делает. Спрашивайте себя, как я могу помочь этому ребенку, и не оставайтесь в одиночестве! Собирайте учителей, опорных специалистов, работников по защите детей, родителей ребенка - всех, кто может поделиться идеями и найти решения.
Круглосуточная бесплатная услуга
Телефон помощи детям 116 111 - это круглосуточная бесплатная услуга, позволяющая сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи, или обратиться за советом на связанные с детьми темы. В этом году службе телефона помощи детям исполняется десять лет.
Вопросы, с которыми обращаются по телефону помощи детям, за десять лет изменились. В первые годы работы нередко просили совета на тему экономических трудностей. Теперь активное пользование интернетом приносит новые заботы, а именно: как общаться безопасно. С самого начала многие дети и подростки спрашивали совета насчет отношений. "Что естественно, поскольку общение занимает очень большую часть повседневной жизни молодежи", - пояснила руководитель службы телефона помощи детям Департамента социального страхования Мари-Лийс Мянд.
- К сожалению, участились случаи, когда подростки жалуются на подавленность и чувство одиночества, что порой заставляет их причинять себе вред, - добавила Мянд. В качестве проблемы она отметила также живущих отдельно родителей, которые не могут договориться, как воспитывать детей вместе после расставания.
В прошлом году дети обращались в службу телефона помощи в основном с такими проблемами, как саморазрушительные проблемы (668 раз), отношения детей и родителей (553) и отношения между детьми (446). Взрослых больше всего беспокоили вопросы, связанные с правом опеки (403), отсутствие надзора или заботы о ребенке (300), неправильное физическое обращение с ребенком (205) и вопросы воспитания (200).
В 3032 случаях в службу телефона помощи детям обращались дети, в 1192 случаях - родители, 219 раз - сотрудники правоохранительных органов, 460 раз - другие люди, например, соседи и случайные прохожие. В 379 случаях по телефону звонили члены семьи и родственники, школьный персонал или медицинские работники.
Звонящий по телефону помощи детям имеет возможность сохранить анонимность, если это не угрожает жизни и здоровью ребенка. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках.
Если звонить не хочется, за советом можно обратиться и письменно, воспользовавшись возможностью отправки э-письма или онлайн-чата на домашней странице www.lasteabi.ee. На домашней странице службы телефона помощи детям www.lasteabi.ee и на странице в "Facebook" можно найти различные рекомендации, инструктивные материалы и статьи на темы, связанные с детьми.