Организаторы выразили признательность внесшим вклад в праздник песни и танца

"Скоро закончится год праздника песни и танца, когда мы вместе отметили 20-летний юбилей праздника танца и 150-летие праздника песни. Воодушевление от этих больших событий не угасло по сей день", - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, выразившая благодарность как поддержавшим приход огня, так и руководителям коллективов и вспомогательным силам.
Представитель целевого учреждения праздника песни и танца, танцевальный редактор ХХ праздника танца Анди Эйнасте, в свою очередь, поблагодарил уездного представителя главных организаторов Эрику Кылло и Ида-Вирумааский союз самоуправлений. "Мы вот-вот начнем готовить следующий, проходящий в 2022 году молодежный праздник. Чтобы союз самоуправлений смог подставить свое плечо на уездном уровне, мы внесем маленькую бюджетную лепту - монету праздника песни достоинством 2 евро".