Организаторы выразили признательность внесшим вклад в праздник песни и танца

"Скоро закончится год праздника песни и танца, когда мы вместе отметили 20-летний юбилей праздника танца и 150-летие праздника песни. Воодушевление от этих больших событий не угасло по сей день", - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, выразившая благодарность как поддержавшим приход огня, так и руководителям коллективов и вспомогательным силам.