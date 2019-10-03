Чт, 3.10.2019
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Организаторы выразили признательность внесшим вклад в праздник песни и танца

Уездное благодарственное мероприятие праздника песни и танца "Моя любовь" состоялось в шахте-музее в Кохтла-Нымме.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Скоро закончится год праздника песни и танца, когда мы вместе отметили 20-летний юбилей праздника танца и 150-летие праздника песни. Воодушевление от этих больших событий не угасло по сей день", - сказала ида-вирумааский куратор праздника песни и танца Эрика Кылло, выразившая благодарность как поддержавшим приход огня, так и руководителям коллективов и вспомогательным силам.

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Представитель целевого учреждения праздника песни и танца, танцевальный редактор ХХ праздника танца Анди Эйнасте, в свою очередь, поблагодарил уездного представителя главных организаторов Эрику Кылло и Ида-Вирумааский союз самоуправлений. "Мы вот-вот начнем готовить следующий, проходящий в 2022 году молодежный праздник. Чтобы союз самоуправлений смог подставить свое плечо на уездном уровне, мы внесем маленькую бюджетную лепту - монету праздника песни достоинством 2 евро".

Много эмоций 

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