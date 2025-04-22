Литературный музей отметил четырех идавирусок

На дне корреспондентов Эстонского литературного музея (слева направо): Айно Лийвик, Катрин Кырвемаа, Айме Луук и Хульда Леписк. В этот день были также объявлены новые темы конкурсов: "Гостевая книга в историях и как объект" и "Домашний огород".

Фото: Erakogu