Литературный музей отметил четырех идавирусок

Айно Лийвик из Кохтла-Нымме, Катрин Кырвемаа из Кийкла, а также Айме Луук и Хульда Леписк из Йыхви в ответ на призыв Эстонского литературного музея написали эссе на тему "Kunsti puudutus" ("Прикосновение к искусству") и получили специальный приз.
Катрин Кырвемаа и ее ученики получили признание за рассмотрение темы искусства в Ахтмеской основной школе. Айно Лийвик привлекла внимание своим эссе о жизни художницы Айно Бах, Айме Луук - освещением местной художественной жизни, а Хульда Леписк - рассмотрением темы экслибрисов.