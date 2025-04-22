Вт, 22.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Литературный музей отметил четырех идавирусок

На дне корреспондентов Эстонского литературного музея (слева направо): Айно Лийвик, Катрин Кырвемаа, Айме Луук и Хульда Леписк. В этот день были также объявлены новые темы конкурсов: "Гостевая книга в историях и как объект" и "Домашний огород".
На дне корреспондентов Эстонского литературного музея (слева направо): Айно Лийвик, Катрин Кырвемаа, Айме Луук и Хульда Леписк. В этот день были также объявлены новые темы конкурсов: "Гостевая книга в историях и как объект" и "Домашний огород". Фото: Erakogu

Айно Лийвик из Кохтла-Нымме, Катрин Кырвемаа из Кийкла, а также Айме Луук и Хульда Леписк из Йыхви в ответ на призыв Эстонского литературного музея написали эссе на тему "Kunsti puudutus" ("Прикосновение к искусству") и получили специальный приз.

Катрин Кырвемаа и ее ученики получили признание за рассмотрение темы искусства в Ахтмеской основной школе. Айно Лийвик привлекла внимание своим эссе о жизни художницы Айно Бах, Айме Луук - освещением местной художественной жизни, а Хульда Леписк - рассмотрением темы экслибрисов.

В проходившем в 2024 году конкурсе "Прикосновение к искусству" приняли участие более двухсот человек. По словам главного организатора Мари-Анн Реммель, было представлено много содержательных и оригинальных работ.

Комментарии

Ключевые слова

Культура
Наверх