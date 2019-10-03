Самоуправления и государство заключили "соглашение о домах с привидениями"

Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что проблема полупустых домов влияет как на жизненную среду района, социально-экономическую ситуацию, так и на региональное развитие в целом. "Люди не хотят жить в таких домах и покидают их, что еще больше увеличивает отставание района и нагрузку на самоуправление, - отметил министр. - Посредством конкретных практических действий мы в сотрудничестве с тремя самоуправлениями выработаем решения, которые в дальнейшем смогут применить и другие районы, где есть аналогичная проблема".

- Валга занимается проблемами, связанными с уменьшением численности населения, уже не один десяток лет. Пустующие и разрушающиеся дома уменьшают стоимость недвижимости и жизнеспособность всего города, - отметил старейшина Валгаской волости Маргус Лепик. - Подписанный сегодня проект - очень важный шаг вперед для убывающих городов на пути к тому, чтобы вместе с государством найти решение ситуации.

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам сказал, что предварительная работа для участия в образцовом проекте заняла довольно много времени, однако с самого начала была надежда, что волость получит предложение стать участником проекта. "Мы стали известны на всю Эстонию тем, что в городе Кивиыли, который на сегодня является центром Люганузеской волости, начиная с 2000 года было снесено уже около 20 полупустых многоквартирных домов. Все это время мы сами учились и пробовали разные методы решения проблемы многоквартирных домов, потратили на это довольно много времени и бюджетных средств самоуправления", - отметил Рауам.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что для Кохтла-Ярве начатый проект очень важен. "В городе существует необходимость сноса непригодных для проживания домов. В рамках проекта мы надеемся получить правовое решение и деньги на решение проблем".

В ходе проекта в Кохтла-Ярве, Валга и волости Люганузе выберут один-два полупустых многоквартирных дома. Выработают правовые решения вопроса собственности и расселят жильцов. В планах также картографирование пустых квартир и выполнение пространственного анализа в этих самоуправлениях. К концу проекта самоуправления получат инструкции, которые позволят впредь самостоятельно решать и предотвращать проблему пустующих многоквартирных домов. Результаты послужат основой для разработки дополнительных мер поддержки самоуправлений и составления предложений о возможных поправках к закону.