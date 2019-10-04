Ида-вирумааское предприятие года - производитель электромоторов "Waldchnep"

"Waldchnep", начавший деятельность в Нарвском парке производства и логистики в своем производственном здании, построенном в 2017 году, уже обеспечил работой 130 человек и в сотрудничестве с кассой по безработице сейчас нанимает людей, потерявших работу.

Двигатели промышленных кранов и прочая продукция предприятия - технически сложная, но предприятие в состоянии производить ее качественно и продавать взыскательным зарубежным клиентам.

По словам одного из организаторов конкурса - руководителя Эстонской торгово-промышленной палаты Маргуса Илмъярва, "Waldchnep" - хороший пример того, как увлеченность и добросовестная работа помогают добиться больших достижений. "Решение "Waldchnep" построить в приграничном городе новое производственное здание дает покупателям уверенность в качестве продукции и жизнеспособности деятельности предприятия. Для нарвитян же это означает наличие стабильного работодателя и качественной рабочей среды", - отметил Илмъярв.

Другом предпринимателей года в уезде стала нынче руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк, чрезвычайно активно сотрудничавшая с предпринимателями, чтобы в сложное для уезда время вновь находили работу люди, которые ее потеряли.

Малым предприятием года жюри выбрало выпускающее в Нарве с 2011 года системы забора крови и пластиковую медицинскую продукцию ТОО "Vac Technology".

Нынешним туристическим предприятием года в уезде стало последовательно развивающее услуги размещения, лечения и спа АО "Toila Sanatoorium", много лет стабильно вносящее вклад и в развитие местной жизненной среды.

За успешное использование евроденег нынче удостоилось признания ТОО "Trogar", построившее на берегу в Лиймала ресторан "Tulivee", а также создавшее туристический центр, знакомящий с историей контрабанды спирта.

Звания новичка года удостоился производитель порошковых красок ТОО "Primatek Coatings", свою деятельность это предприятие начало в прошлом году в Нарвском парке производства и логистики, обеспечив работой 40 человек.

Награды в категории "Лучшее предприимчивое дело молодежи в Ида-Вирумаа" удостоилось ученическое представительство Ярвеской школы Кохтла-Ярве за организацию демонстрации мод "Стань заметным".

Конкурс, в ходе которого чествуют предпринимательство и предприимчивость, организовали Ида-Вируский центр предпринимательства, Йыхвиское представительство Эстонской торгово-промышленной палаты, Йыхвиский информационный центр "Europe Direct", Ида-Вирумааский союз самоуправлений, ЦУ "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" и уездная газета "Северное побережье".

На проводимый третий год подряд конкурс поступило более 60 предложений отметить различные предприятия и учреждения. В прошлом году премии за бизнес-достижение года в Ида-Вирумаа удостоилось АО "Enefit Energiatootmine" за строительство Аувереской электростанции. Годом ранее эта награда досталась действующему в Силламяэском порту АО "Silsteve" за пуск в работу нового терминала контейнерных перевозок.