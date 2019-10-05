Сб, 5.10.2019
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Ийзаку - питомник строителей гоночных авто класса "Формула"

Участники "FS Team Tallinn" ездят по общеобразовательным школам, чтобы шире пропагандировать техническое образование и дать понять, что перед выпускниками маленьких школ тоже открыты все дороги.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вчера студенты показывали в ийзакуской школе построенный ими электрокар класса "Формула". В команду "FS Team Tallinn" входят сейчас три парня-уроженца Ийзаку, в том числе капитан Рико Яанипере. "Ты необязательно должен быть из Таллинна или Парижа, чтобы стать изобретателем", - уверяет он.

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Соревнование по развитию изделия "Formula Student" ("FS") представляет собой проектирование, строительство и последующую презентацию маленького одноместного автомобиля класса "Формула", а также прохождение на нем всяческих испытаний и гонки по круговой трассе.

Кроме Рико Яанипере в команду входят вышедшие из Ийзаку Каарел Карри и Карл Каарлып, а раньше в ряды строителей "студенческой формулы" входил также Райт Карри. 

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