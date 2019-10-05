Ийзаку - питомник строителей гоночных авто класса "Формула"

Участники "FS Team Tallinn" ездят по общеобразовательным школам, чтобы шире пропагандировать техническое образование и дать понять, что перед выпускниками маленьких школ тоже открыты все дороги.

Вчера студенты показывали в ийзакуской школе построенный ими электрокар класса "Формула". В команду "FS Team Tallinn" входят сейчас три парня-уроженца Ийзаку, в том числе капитан Рико Яанипере. "Ты необязательно должен быть из Таллинна или Парижа, чтобы стать изобретателем", - уверяет он.