Кивиылиское химическое производство: во время ночного пожара никто не пострадал

Как сообщили первоначально в Идаском спасательном центре, вызов на территорию "Kiviõli Keemiatööstus" поступил 8 апреля в 02.46. На производстве рядом с реактором вспыхнул огонь, тушением которого незамедлительно занялись сами рабочие.

В администрации "Kiviõli Keemiatööstus" днем подтвердили, что ночью на их территории был пожар.

"Ночью 8 апреля шел процесс запуска установки твердого теплоносителя. В ходе работ загорелся уплотнитель, и огонь распространился в вентиляционную систему. Рабочие потушили уплотнитель, а спасатели ликвидировали возгорание и охладили вентиляцию", - рассказала Герли Кокк, отвечающая в "Kiviõli Keemiatööstus" за информационную коммуникацию.