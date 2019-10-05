ПЕРЕДОВИЦА: Ида-вируское образование в эпицентре больших перемен

Словосочетание "реформа образования" с годами стало настолько избитым, что сейчас его стараются по возможности избегать. Дело в том, что нововведения и изменения в нашей школьной системе стали постоянной нормальностью. И это, возможно, не так уж плохо, ведь система образования - очень важная часть общества, а оно тоже постоянно меняется.

Недавняя административная реформа поставила часть самоуправлений перед выбором, не оставив хороших вариантов при решении судеб школ - закрытие части учебных заведений неизбежно. Как можно прочесть в сегодняшнем "Северном побережье", в анализе системы образования Люганузеской волости предлагается оставить на весь Кивиыли всего одну основную школу вместо нынешних пяти храмов образования. Закрытие гимназии в таком большом районе было бы очень радикальным шагом.

Но и в больших самоуправлениях проводилось радикальное закрытие гимназий - в последний раз это произошло в Кохтла-Ярве, где вместо них открыли совершенно новую, принадлежащую государству гимназию. Как известно, ее появление на свет было довольно болезненным. Следующая на очереди - Нарва.

В Ида-Вирумаа помимо сокращения числа детей образовательную жизнь усложняет и языковой вопрос. Некоторые люди уезжают из Нарвы потому, что в приграничном городе у них нет возможности получить качественное эстоноязычное образование. Самоуправление и Министерство образования наверняка могут на это возразить, но, как известно, одно дело - то, что формально значится на бумаге, и совсем другое - реальная жизнь. И именно в связи с Кохтла-Ярвеской гимназией стало совершенно очевидным, что в части эстоноязычного обучения в некоторых школах Ида-Вирумаа годами устраивали потемкинские деревни.

Но и здесь школы трудно обвинить, поскольку если даже в классы языкового погружения не найти учителей, для которых эстонский язык является родным, то что уж говорить об остальном.