ОДИН ВОПРОС Почему Тойлаская волость в отличие от большинства самоуправлений подписала соглашение об образовании?

- Эту тему сделали слишком политизированной. Ведь речь идет о добровольном соглашении, и я не вычитала из него, чтобы оно было как-то связано с какими-то финансовыми схемами. Финансовые вопросы будут обсуждаться только в будущем, в ходе переговоров.