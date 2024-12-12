Тойлаская волость стала в Ида-Вирумаа одним из двух и по всей Эстонии одним из девяти самоуправлений, которые согласились подписать предложенное Министерством образования и науки соглашение об образовании. Остальные города и волости посчитали его либо бессмысленным, либо возлагающим на них финансовые обязательства документом.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Тойлаская волость в отличие от большинства самоуправлений подписала соглашение об образовании?
Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст:
- Эту тему сделали слишком политизированной. Ведь речь идет о добровольном соглашении, и я не вычитала из него, чтобы оно было как-то связано с какими-то финансовыми схемами. Финансовые вопросы будут обсуждаться только в будущем, в ходе переговоров.
В данном случае учителя ведь сами хотели получить свод правил карьерной модели, и теперь это четко включено в соглашение.