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ОДИН ВОПРОС Почему Тойлаская волость в отличие от большинства самоуправлений подписала соглашение об образовании?

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Эве Эаст.
Эве Эаст. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаская волость стала в Ида-Вирумаа одним из двух и по всей Эстонии одним из девяти самоуправлений, которые согласились подписать предложенное Министерством образования и науки соглашение об образовании. Остальные города и волости посчитали его либо бессмысленным, либо возлагающим на них финансовые обязательства документом.

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст:

- Эту тему сделали слишком политизированной. Ведь речь идет о добровольном соглашении, и я не вычитала из него, чтобы оно было как-то связано с какими-то финансовыми схемами. Финансовые вопросы будут обсуждаться только в будущем, в ходе переговоров.

В данном случае учителя ведь сами хотели получить свод правил карьерной модели, и теперь это четко включено в соглашение.

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