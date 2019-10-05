Сб, 5.10.2019
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Руководители Кохтла-Ярве пообещали не повышать себе зарплату

Рийна Иванова.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Согласно существующему порядку, должностные оклады руководства кохтла-ярвеского самоуправления увязаны с действующей минимальной зарплатой и после ее повышения, о чем сейчас ведутся переговоры между профсоюзами и работодателями, они также должны повыситься.

Однако председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова в статье, опубликованной на портале kjpanorama.eu, сказала, что, обсудив данный вопрос с членами горуправления, они пришли к решению, что зарплаты руководителей кохтла-ярвеского самоуправления в случае повышения минималки останутся на прежнем уровне.

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