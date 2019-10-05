Руководители Кохтла-Ярве пообещали не повышать себе зарплату

Согласно существующему порядку, должностные оклады руководства кохтла-ярвеского самоуправления увязаны с действующей минимальной зарплатой и после ее повышения, о чем сейчас ведутся переговоры между профсоюзами и работодателями, они также должны повыситься.
Однако председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова в статье, опубликованной на портале kjpanorama.eu, сказала, что, обсудив данный вопрос с членами горуправления, они пришли к решению, что зарплаты руководителей кохтла-ярвеского самоуправления в случае повышения минималки останутся на прежнем уровне.