Президент Кальюлайд: "Не стоит инвестировать во вчерашний день"

Побывавшая на этой неделе с визитом в Ида-Вирумаа президент Керсти Кальюлайд в коротком интервью "Северному побережью" защитила свою точку зрения, что Эстония должна как можно скорее перейти на углеродно-нейтральное производство энергии. По ее оценке, негативные социальные последствия сворачивания сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа - это не такая проблема, с решением которой эстонское государство не справилось бы.