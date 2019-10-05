Сб, 5.10.2019
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Президент Кальюлайд: "Не стоит инвестировать во вчерашний день"

Президент Керсти Кальюлайд убеждена, что чем быстрее Эстония перейдет на климатически нейтральное производство энергии, тем больше выиграет.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Побывавшая на этой неделе с визитом в Ида-Вирумаа президент Керсти Кальюлайд в коротком интервью "Северному побережью" защитила свою точку зрения, что Эстония должна как можно скорее перейти на углеродно-нейтральное производство энергии. По ее оценке, негативные социальные последствия сворачивания сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа - это не такая проблема, с решением которой эстонское государство не справилось бы.

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- Сейчас в Ида-Вирумаа трудные времена, поскольку отрицательные последствия сокращения сланцевой энергетики проявляются здесь в большом объеме и сразу…

- Я с этим не согласна. По моему мнению, более трудные времена были в Ида-Вирумаа 30 лет назад, когда в очень многих отраслях промышленности одновременно произошли большие изменения.

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